بعد 3 أيام من خسارة كأس العالم.. مبابي ينتظم في تدريبات باريس سان جيرمان (فيديو)
انتظم كيليان مبابي في تدريبات فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي، اليوم الأربعاء، بعد ثلاثة أيام من خسارة المنتخب الفرنسي نهائي بطولة كأس العالم (قطر 2022).
وأعلن نادي باريس سان جيرمان عبر حسابه الرسمي على "تويتر" عن وصول مبابي لمقر تدريبات الفريق، لينتظم في المران رفقة زملائه.
وأضاف في فيديو تم نشره على حسابات النادي الرسمية: "صباح الخير، مبابي يعود للتدريبات، اليوم الأربعاء".
وسجل مبابي ثلاثة أهداف (هاتريك) في المباراة النهائية التي أقيمت الأحد الماضي أمام الأرجنتين، ليصبح ثاني لاعب في التاريخ يسجل ثلاثية في نهائي كأس عالم.
ولكن هذا كان كافيا فقط للتعادل 3-3، حيث خسر المنتخب الفرنسي اللقب بركلات الترجيح، بنتيجة 2-4 رغم أن مبابي سجل ركلته.
ويملك مبابي حاليا الرقم القياسي من حيث أكثر لاعب تسجيلا للأهداف في المباريات النهائية بكأس العالم، حيث سجل هدفا في المباراة النهائي لمونديال 2018، الذي توج به المنتخب الفرنسي، كما أنه حصل على جائزة الحذاء الذهبي متفوقا على زميله بالفريق ليونيل ميسي.
وما زال منتخب الأرجنتين يحتفل بالفوز بمونديال قطر، في البلاد هذا الأسبوع، فيما عاد مبابي سريعا لمهامه بالنادي، بعدما احتفل بعيد ميلاده الـ24، الثلاثاء.
ويعود سان جيرمان، متصدر الدوري الفرنسي، للمنافسات يوم الأربعاء المقبل، حيث سيواجه ستراسبورغ في المسابقة، في محاولة لتوسيع فارق الخمس نقاط التي تفصله عن أقرب ملاحقيه.