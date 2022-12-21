بعد 3 أيام من خسارة كأس العالم.. مبابي ينتظم في تدريبات باريس سان جيرمان (فيديو)

انتظم كيليان مبابي في تدريبات فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي، اليوم الأربعاء، بعد ثلاثة أيام من خسارة المنتخب الفرنسي نهائي بطولة كأس العالم (قطر 2022).

وأعلن نادي باريس سان جيرمان عبر حسابه الرسمي على "تويتر" عن وصول مبابي لمقر تدريبات الفريق، لينتظم في المران رفقة زملائه.

وأضاف في فيديو تم نشره على حسابات النادي الرسمية: "صباح الخير، مبابي يعود للتدريبات، اليوم الأربعاء".