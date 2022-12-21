تقرير: مبابي يسعى للرحيل عن باريس سان جيرمان وليفربول يدرس التعاقد معه

وكانت تقارير أخرى قد ربطت ريال مدريد بالعودة مجددا لطاولة المفاوضات من أجل ضم مبابي، ونسيان ما حدث منه سابقا.

وذكرت شبكة "ريليفو" الإسبانية، أن باب ريال مدريد عاد ليُفتح من جديد في وجه مبابي من أجل انتقاله للعب في فريق أحلامه، حيث يرغب فلورنتينو بيريز في ضمه، بعد تألقه الكبير في كأس العالم.

وأوضحت أن باب ريال مدريد ما زال مفتوحا أمام مبابي، وسيظل كذلك، ما دام بيريز مستمر في التواجد في كرسي رئاسة الميرنغي.

وجاء ذلك في الوقت الذي تشير فيه تقارير صحفية بعدم شعور اللاعب بالسعادة داخل النادي الباريسي لعدم تحقيق طلباته التي وضعها على طاولة الإدارة قبل توقيع العقد، ويرغب في الذهاب للعب في فريق آخر يقدر من خلاله على الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا ونيل جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم.