نيوكاسل يمنع مديره الرياضي من الوصول للبرامج والتقارير الاستكشافية

قالت صحيفة "ميرور" إن إدارة نيوكاسل منعت المدير الرياضي دان أشورث من الوصول إلى برامج الكمبيوتر الخاصة بالنادي والتقارير الاستكشافية بعد أن طلب الانضمام إلى مانشستر يونايتد.

وأكدت الصحيفة أن المدير الرياضي الشهير أشورث، البالغ من العمر 52 عامًا، هو الخيار الأول لجيم راتكليف لتولي الدور ذاته في مانشستر يونايتد.

لكن نيوكاسل سيطالب برسوم تعويض ضخمة تبلغ قيمتها 20 مليون جنيه إسترليني.

وأوضحت الصحيفة أن المسؤولين التنفيذيين "الغاضبين" في نيوكاسل قرروا وضع أشورث في إجازة للبستنة (مصطلح يستخدم لوصف فترة من الوقت استقال فيه الموظف من عمله، لكن صاحب العمل طلب عدم حضوره)، رغم أن عقد أشورث ينتهي عام 2026.