نيوكاسل يمنع مديره الرياضي من الوصول للبرامج والتقارير الاستكشافية
قالت صحيفة "ميرور" إن إدارة نيوكاسل منعت المدير الرياضي دان أشورث من الوصول إلى برامج الكمبيوتر الخاصة بالنادي والتقارير الاستكشافية بعد أن طلب الانضمام إلى مانشستر يونايتد.
وأكدت الصحيفة أن المدير الرياضي الشهير أشورث، البالغ من العمر 52 عامًا، هو الخيار الأول لجيم راتكليف لتولي الدور ذاته في مانشستر يونايتد.
لكن نيوكاسل سيطالب برسوم تعويض ضخمة تبلغ قيمتها 20 مليون جنيه إسترليني.
وأوضحت الصحيفة أن المسؤولين التنفيذيين "الغاضبين" في نيوكاسل قرروا وضع أشورث في إجازة للبستنة (مصطلح يستخدم لوصف فترة من الوقت استقال فيه الموظف من عمله، لكن صاحب العمل طلب عدم حضوره)، رغم أن عقد أشورث ينتهي عام 2026.
وذكرت "ميرور" أن أشورث أبلغ اليوم الأحد مديريه في نيوكاسل أنه يريد الانضمام إلى مانشستر يونايتد قبل فترة الانتقالات الصيفية.
ونقلت عن صحيفة "تايمز"، أن إدارة نيوكاسل كانت غاضبة للغاية لدرجة أنها قررت منع أشورث على الفور من الوصول إلى برامج الكمبيوتر الخاصة بالنادي وتقارير الاستكشاف.
وأعرب المدير الفني لنيوكاسل إيدي هاو بالفعل عن مخاوفه من أن أشورث قد يأخذ أسرار انتقال نيوكاسل معه إلى المنافسين.
وقال هاو يوم الجمعة: "إنه في موقع قوة، ويمتلك الكثير من المعلومات الاستخبارية".
ولم يتخذ مانشستر يونايتد أي نهج رسمي بعد للتعاقد مع أشورث.
وأضاف "لهذا السبب يعتبر الوضع غير عادي إلى حد ما، في مرحلة ما يجب أن يكون هناك خط واضح ويجب أن تتحرك الأمور للأمام، هذا ليس قراري.. لست مسيطرًا عليه".
ويعتقد غاري نيفيل لاعب مانشستر يونايتد السابق أن وصول أشورث إلى فريقه سيمثل خطوة أخرى إلى الأمام.
وأضاف: "أنا لا أقول إن أشورث سيكون ناجحًا في مانشستر يونايتد، ولكن إذا كان لديك عمر برادة (الرئيس التنفيذي الجديد) والآن دان أشورث، على الأقل لديك أشخاص في مناصب تناسبهم، إذ لم يكن ذلك موجودًا في آخر 10 أعوام".
وانضم أشورث إلى نيوكاسل في فبراير 2022 وأشرف على صفقات ألكسندر إيساك وسفين بوتمان وأنتوني جوردون وهارفي بارنز وساندرو تونالي.
وفي برايتون وقع مع لاعبين أمثال ألكسيس ماك أليستر ولياندرو تروسارد ومويسيس كايسيدو .