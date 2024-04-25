النصر السعودي يجهز لصفقة مدوية جديدة

كشفت شبكة "espn" أن نادي النصر السعودي مهتم بالتعاقد مع المدافع البرازيلي تياغو سيلفا لاعب تشيلسي.

ويبلغ سيلفا من العمر 39 عامًا، وينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي، ومن غير المتوقع أن يمدد عقده مع البلوز.

وذكرت الشبكة أن ناديي النصر وفلومينينسي مهتمان بالتعاقد مع سيلفا، حيث يريد النادي البرازيلي أن يعود اللاعب من حيث بدأ.

وأكدت أن النصر، وأندية أخرى في إنجلترا وإيطاليا، مهتمة بالتعاقد مع سيلفا الذي لعب لميلان بين عامي 2009 و2012.

وذكرت "espn" أنه إلى جانب النصر والأندية الأوروبية يسعى أورلاندو سيتي الأمريكي إلى التعاقد مع سيلفا.