النصر السعودي يجهز لصفقة مدوية جديدة
كشفت شبكة "espn" أن نادي النصر السعودي مهتم بالتعاقد مع المدافع البرازيلي تياغو سيلفا لاعب تشيلسي.
ويبلغ سيلفا من العمر 39 عامًا، وينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي، ومن غير المتوقع أن يمدد عقده مع البلوز.
وذكرت الشبكة أن ناديي النصر وفلومينينسي مهتمان بالتعاقد مع سيلفا، حيث يريد النادي البرازيلي أن يعود اللاعب من حيث بدأ.
وأكدت أن النصر، وأندية أخرى في إنجلترا وإيطاليا، مهتمة بالتعاقد مع سيلفا الذي لعب لميلان بين عامي 2009 و2012.
وذكرت "espn" أنه إلى جانب النصر والأندية الأوروبية يسعى أورلاندو سيتي الأمريكي إلى التعاقد مع سيلفا.
وذكر موقع "mlsmultiplex" أن سيلفا قد يفضل البقاء في أوروبا لأن عائلته موجودة هناك، ويلعب أطفاله في أكاديمية تشيلسي للشباب، وزوجته ليست مهتمة بمغادرة أوروبا.
وقبل أيام قال سيلفا عن مستقبله: "سنعرف، خلال الأيام القليلة المقبلة، لكن عاجلا أو آجلا سينتهي الأمر".
وأضاف: "في ذهني بالفعل تم اتخاذ قرار، لكن ليس من الجيد الحديث عنه في هذه اللحظة، ستعرفون ذلك قريبًا".
وتابع المدافع البرازيلي: "بالطبع الرياضة ليست فردية، لكن السنوات الأربع التي أمضيتها هنا كانت جيدة جدًا، لأكون صادقًا، لا يعني ذلك أنني لم أؤمن بنفسي، ولكن في عمري، مع شدة البطولة، كوني على مستوى عالٍ مع 39 عامًا ليست كافية".
وفي الموسم الحالي لعب تياغو سيلفا 32 مباراة مع تشيلسي وسجل 4 أهداف.