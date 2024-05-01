غاضب للغاية.. إشارة مثيرة من ماني لجمهور النصر السعودي (فيديو)

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح النصر في الدقيقة 37 من عمر الشوط الأول، وانبرى لها ساديو ليسجل الهدف الثاني لصالح فريقه.

وبعد إحراز ماني الهدف نظر إلى جماهير النصر وأشار اللاعب إلى الجماهير بوضع السكوت.

وأظهرت كاميرا المباراة ماني وهو يلوّح بطريقة غاضبة للجماهير بعد إشارة السكوت.

وكانت جماهير النصر قد أبدت امتعاضها من أداء اللاعب السنغالي في الفترة الأخيرة.