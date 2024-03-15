لحظة مذهلة وغريبة لتحرك نقطة الجزاء أثناء تسديدات لاعبي إنتر (فيديو)
شهدت مباراة إنتر ميلان ضد أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا لقطة غريبة؛ فقد تحركت نقطة الجزاء قبل إضاعة لاوتارو مارتينيز للكرة، خلال ركلات الترجيح.
وانتهت مباراتان في دور الـ16 بركلات الترجيح، أولاً، تغلب آرسنال على بورتو في ملعب الإمارات، وفي اليوم التالي، لعب أتلتيكو مدريد مباراة مثيرة مع إنتر ميلان، حيث ودّع الأخير المسابقة بماراثوان ركلات الترجيح.
ونشرت شبكة (TNT Sports) فيديو ظهرت فيه نقطة الجزاء تتحرك أثناء تسديدة لاوتارو مارتينيز، ما جعله يصوب الكرة فوق العارضة.
وظهر ما حدث مباشرة في ردة فعل المهاجم الأرجنتيني الذي نظر مباشرة إلى نقطة الجزاء بعد إهدار الكرة.
وحدث نفس الشيء مع زميله في إنتر كلاسن، لكنه نجح في تنفيذ ركلة الترجيح الخاصة به.