لحظة مذهلة وغريبة لتحرك نقطة الجزاء أثناء تسديدات لاعبي إنتر (فيديو)

وانتهت مباراتان في دور الـ16 بركلات الترجيح، أولاً، تغلب آرسنال على بورتو في ملعب الإمارات، وفي اليوم التالي، لعب أتلتيكو مدريد مباراة مثيرة مع إنتر ميلان، حيث ودّع الأخير المسابقة بماراثوان ركلات الترجيح.

ونشرت شبكة (TNT Sports) فيديو ظهرت فيه نقطة الجزاء تتحرك أثناء تسديدة لاوتارو مارتينيز، ما جعله يصوب الكرة فوق العارضة.