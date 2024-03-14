أتلتيكو مدريد إلى ربع نهائي دوري الأبطال على حساب إنتر ميلان
أكمل فريق أتلتيكو مدريد الإسباني عقد المتأهلين لدور الثمانية في بطولة دوري أبطال أوروبا، عقب فوزه 3 / 2 بركلات الترجيح على ضيفه إنتر ميلان الإيطالي مساء الأربعاء بإياب دور الـ16 للمسابقة القارية.
وانتهى الوقتان الأصلي والإضافي بتقدم أتلتيكو مدريد 2 / 1 على إنتر، حيث بادر الفريق الإيطالي، الذي يمتلك 3 ألقاب في المسابقة، بالتسجيل عن طريق فيديريكو ديماركو في الدقيقة 33، لكن سرعان ما تعادل الفرنسي أنطوان غريزمان لأتلتيكو في الدقيقة 35.
وبينما تأهب الجميع لانتهاء اللقاء بالتعادل 1 / 1، ومن ثم تأهل إنتر للدور المقبل، عقب فوزه 1 / صفر على منافسه الإسباني في لقاء الذهاب الذي جرى بملعب جوتسيبي مياتزا الشهر الماضي، أحرز الهولندي البديل ممفيس ديباي الهدف الثاني لأتلتيكو في الدقيقة 87، ليخوض الفريقان وقتا إضافيا مدته نصف ساعة على شوطين، عقب تعادلهما 2 / 2 في إجمالي مباراتي الذهاب والعودة.
ولم يفلح كلا الفريقين في التسجيل خلال الوقت الإضافي، ليتم اللجوء لركلات الترجيح، التي ابتسمت في النهاية لمصلحة فريق العاصمة الإسبانية، بفضل تألق حارس مرماه السلوفيني يان أوبلاك، الذي تصدى لركلتي ترجيح من الفريق الإيطالي، وصيف النسخة الماضية للبطولة.