أتلتيكو مدريد إلى ربع نهائي دوري الأبطال على حساب إنتر ميلان

وانتهى الوقتان الأصلي والإضافي بتقدم أتلتيكو مدريد 2 / 1 على إنتر، حيث بادر الفريق الإيطالي، الذي يمتلك 3 ألقاب في المسابقة، بالتسجيل عن طريق فيديريكو ديماركو في الدقيقة 33، لكن سرعان ما تعادل الفرنسي أنطوان غريزمان لأتلتيكو في الدقيقة 35.

وبينما تأهب الجميع لانتهاء اللقاء بالتعادل 1 / 1، ومن ثم تأهل إنتر للدور المقبل، عقب فوزه 1 / صفر على منافسه الإسباني في لقاء الذهاب الذي جرى بملعب جوتسيبي مياتزا الشهر الماضي، أحرز الهولندي البديل ممفيس ديباي الهدف الثاني لأتلتيكو في الدقيقة 87، ليخوض الفريقان وقتا إضافيا مدته نصف ساعة على شوطين، عقب تعادلهما 2 / 2 في إجمالي مباراتي الذهاب والعودة.