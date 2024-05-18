قائد ريال مدريد يقدم تضحية مذهلة من أجل تجديد عقده
كشفت تقارير إخبارية إسبانية أن مستقبل النجم الكرواتي لوكا مودريتش قائد ريال مدريد قد يتوضح قريبا وذلك باستمرار اللاعب مع النادي الملكي لموسم آخر على الأرجح.
وكشف راديو ماركا المقرب من الريال أن مودريتش قدم بعض التنازلات من أجل الاستمرار مع الفريق ووافق على تقليص 50% من راتبه لتجديد عقده الذي ينتهي مع ريال مدريد في 30 يونيو المقبل ليصبح لاعبا حرا.
وتزايدت التكهنات بشأن وجهة مودريتش (38 عاما) في موسم 2024 ـ 2025، حيث أشارت بعض المصادر إلى أن الدوري السعودي سيكون محطته الاحترافية المقبلة بينما قالت مصادر أخرى إنه يملك عروضا من أحد أندية الدوري الأمريكي.
وبينما أكدت صحيفة "ريليفو" الإسبانية أن الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، بطل الدوري الإسباني، يدرس منح اللاعب الواعد التركي أردا غولر مهمة سد الفراغ الذي سيتركه رحيل مودريتش، ذكرت إذاعة "ماركا" أن الكراوتي وافق على تخفيض راتبه إلى النصف للبقاء في سان تياغو بيرنابيو.
وأضاف المصدر أن النجم الكرواتي التقى مع مسؤولي فريقه لمدة ثلاث ساعات تقريبًا يوم الخميس، وأسفرت الجلسة عن اتفاق على تجديد اللاعب عقده لموسم واحد بنصف امتيازات عقده الحالي، والذي يكسب من خلاله حوالي 10 ملايين يورو سنويًا.
وانضم الكراوتي مودريتش إلى الميرينغي عام 2012 قادما من توتنهام الإنجليزي ولعب خلالها أكثر من 532 مباراة فيما كان حاضرا على أبرز تتويجات الريال الأخيرة وخصوصا لقب دوري أبطال أوروبا في خمس مناسبات وذلك سنوات 2014 و2016 و2017 و2018 و2022.