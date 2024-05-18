قائد ريال مدريد يقدم تضحية مذهلة من أجل تجديد عقده

كشفت تقارير إخبارية إسبانية أن مستقبل النجم الكرواتي لوكا مودريتش قائد ريال مدريد قد يتوضح قريبا وذلك باستمرار اللاعب مع النادي الملكي لموسم آخر على الأرجح.

وكشف راديو ماركا المقرب من الريال أن مودريتش قدم بعض التنازلات من أجل الاستمرار مع الفريق ووافق على تقليص 50% من راتبه لتجديد عقده الذي ينتهي مع ريال مدريد في 30 يونيو المقبل ليصبح لاعبا حرا.

وتزايدت التكهنات بشأن وجهة مودريتش (38 عاما) في موسم 2024 ـ 2025، حيث أشارت بعض المصادر إلى أن الدوري السعودي سيكون محطته الاحترافية المقبلة بينما قالت مصادر أخرى إنه يملك عروضا من أحد أندية الدوري الأمريكي.