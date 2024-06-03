تفاعل كبير من جماهير الوصل الإماراتي مع كلمات فارس عوض (فيديو)

تفاعلت جماهير الوصل الإماراتي مع كلمات المعلق فارس عوض على هامش مراسم التتويج بلقب دوري أدنوك في الموسم الحالي.

وفاز الوصل على حساب النصر بنتيجة 2-0، اليوم الأحد، في الجولة الأخيرة للدوري.

وتوج الوصل بلقب دوري أدنوك ليجمع بين الثنائية المحلية بعدما حصد أيضًا الكأس.