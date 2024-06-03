تفاعل كبير من جماهير الوصل الإماراتي مع كلمات فارس عوض (فيديو)
تفاعلت جماهير الوصل الإماراتي مع كلمات المعلق فارس عوض على هامش مراسم التتويج بلقب دوري أدنوك في الموسم الحالي.
وفاز الوصل على حساب النصر بنتيجة 2-0، اليوم الأحد، في الجولة الأخيرة للدوري.
وتوج الوصل بلقب دوري أدنوك ليجمع بين الثنائية المحلية بعدما حصد أيضًا الكأس.
واحتفل مشجعو الوصل عقب نهاية مباراة النصر على ملعب (زعبيل) في الجولة الأخيرة لدوري أدنوك قبل استلام الفريق باللقب.
وتمت إذاعة مقطع فيديو للمعلق فارس عوض وهو يعلق على مباراة سابقة للفريق الإماراتي قائًلا:" "سلم نفسك أو سلم اللقب.. أنت هنا في زعبيل".
وتفاعل جمهور الوصل مع كلمات فارس عوض بحرارة وسط احتفالات مدوية باللقب.
وأنهى الوصل ترتيب دوري أدنوك برصيد 67 نقطة بعدما حقق 21 انتصارًا و4 تعادلات وتلقى هزيمة واحدة.
وحقق الوصل الملقب بـ"الإمبراطور" لقب الدوري الإماراتي للمرة الثامنة في تاريخه ليتساوى مع شباب الأهلي في وصافة أكثر الأندية تتويجًا باللقب خلف العين المتصدر في هذا الترتيب برصيد 14 مرة.
واستعاد الوصل لقب الدوري بعد غياب طويل منذ موسم 2006 – 2007.