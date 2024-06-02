الوصل يعبر النصر في ليلة التتويج وشباب الأهلي يهزم حتا بعشرة أهداف (فيديو)

أنهى الوصل الإماراتي موسمه بفوز مثير على حساب النصر بنتيجة 2-0، اليوم الأحد، في الجولة الأخيرة لدوري أدنوك للمحترفين على ملعب (زعبيل).

سجل ثنائية الوصل سفيان بوفينتي وسياكا سيديبي في ليلة التتويج بلقب الدوري الإماراتي.

ووصل الوصل إلى 67 نقطة في صدارة الترتيب بعدما توج باللقب بشكل رسمي بينما توقف رصيد النصر عند 39 نقطة في المركز السادس.

وتوج الوصل باستلام لاعبيه الدرع في الموسم الحالي عقب نهاية اللقاء.