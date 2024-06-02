الوصل يعبر النصر في ليلة التتويج وشباب الأهلي يهزم حتا بعشرة أهداف (فيديو)
أنهى الوصل الإماراتي موسمه بفوز مثير على حساب النصر بنتيجة 2-0، اليوم الأحد، في الجولة الأخيرة لدوري أدنوك للمحترفين على ملعب (زعبيل).
سجل ثنائية الوصل سفيان بوفينتي وسياكا سيديبي في ليلة التتويج بلقب الدوري الإماراتي.
ووصل الوصل إلى 67 نقطة في صدارة الترتيب بعدما توج باللقب بشكل رسمي بينما توقف رصيد النصر عند 39 نقطة في المركز السادس.
وتوج الوصل باستلام لاعبيه الدرع في الموسم الحالي عقب نهاية اللقاء.
وحقق الجزيرة فوزًا مثيراً على حساب ضيفه العين بنتيجة 2-1 في الجولة ذاتها.
وسجل للجزيرة عمر تراوري وريتشارد أكونور بينما أحرز للعين حازم عباس.
وأنهى الجزيرة الدوري الإماراتي محتلاً المركز السابع برصيد 35 نقطة بينما توقف رصيد العين بعد هذه الخسارة عند 42 نقطة محتلًا المركز الثالث في جدول الترتيب من 24 مباراة ويتبقى له مؤجلتان.
وفي المقابل، حصد شباب الأهلي فوزًا ساحقًا على حساب حتا بنتيجة 10-0 في الجولة ذاتها.
سجل أهداف شباب الأهلي مؤنس دبور "هاتريك" بجانب حارب سهيل وإيغور جيسوس "هدفين لكل منهما" ورينان ويوري سيزار وكوان سانتوس.
ورفع شباب الأهلي رصيده إلى 58 نقطة بينما ودع حتا منافسات دوري أدنوك باحتلال المركز الأخير برصيد 10 نقاط فقط.