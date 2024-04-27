برونو فرنانديز يدعو مانشستر يونايتد لزيادة دعم غارناتشو وماينو

دعا برونو فرنانديز، قائد مانشستر يونايتد، الفريق إلى زيادة جهوده في تقديم الدعم اللازم للاعبيه الشبان حتى يتسنى لهم التطور والانطلاق لمستوى أفضل مع الفريق.

وطالب فرنانديز بتهيئة بيئة مشجعة لمساعدة اثنين من أبناء أكاديمية الشباب في يونايتد، وهما كوبي ماينو، وأليخاندرو غارناتشو، على التألق خاصة في ظل استمرار زيادة التوقعات داخل أروقة الفريق.

وأصبح المهاجم الأرجنتيني الدولي غارناتشو، البالغ 19 عامًا، أساسيًا في صفوف يونايتد إذ شارك في 44 مباراة هذا الموسم في جميع المسابقات، وسجل 9 أهداف، وشارك في تهيئة 5 فرص للتهديف.

وشارك اللاعب الصاعد ماينو، البالغ من العمر 18 عامًا، في 29 مباراة مع يونايتد وسجل 3 أهداف وصنع 3 أخرى. كما شارك لاعب خط الوسط مع منتخب إنجلترا لأول مرة الشهر الماضي.