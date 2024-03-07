بايرن ميونخ وليفربول.. من الأقرب للتعاقد مع تشابي ألونسو؟
ذكرت صحيفة "ديلي ميل"، أن بايرن ميونخ يتقدم على ليفربول في سباق التعاقد مع المدرب الإسباني تشابي ألونسو، المدير الفني الحالي لباير ليفركوزن.
وبرز اسم ألونسو كمرشح رئيس ليحل محل توماس توخيل في ملعب أليانز أرينا، أو يورغن كلوب في أنفيلد.
ووفقًا للصحيفة، فإن بايرن ميونخ واثق من أنه الوجهة المفضلة لألونسو، في حالة رحيله عن باير ليفركوزن، الصيف المقبل.
وأضافت أن المناقشات الأولية بين ممثلي ألونسو وبايرن ميونخ جرت بالفعل.
ورفض المدرب، البالغ من العمر 42 عامًا، الذي يرتبط بعقد مع باير ليفركوزن حتى يونيو 2026، مرارًا وتكرارًا التكهنات حول مستقبله للتركيز على الموسم الحالي.
ومع ذلك، من المتوقع أن يكلف خروجه ما بين 13 مليون جنيه إسترليني و21 مليون جنيه إسترليني؛ بسبب بند ثابت في عقده مع باير ليفركوزن.
وستعتمد التكلفة النهائية على عدد الألقاب التي سيتوج بها هذا الموسم، مع احتمال تحقيق "ثلاثية" الدوري الألماني، وكأس ألمانيا، والدوري الأوروبي.
ويحافظ باير ليفركوزن على سجله الخالي من الخسائر في مختلف المسابقات، في موسم استثنائي بالنسبة له.
ويتفوق باير ليفركوزن بفارق 10 نقاط عن بايرن ميونخ في صدارة الدوري الألماني، وهو في طريقه للحصول على لقب الدوري الأول في تاريخه الممتد 120 عامًا.
كما تأهل الفريق إلى نصف نهائي كأس ألمانيا، وسيواجه قرة باغ في دور الـ16 من الدوري الأوروبي.
ويتم الترحيب بألونسو باعتباره البديل المثالي لكلوب، منذ أن أعلن الألماني في يناير أنه سيتنحى في نهاية الموسم.
وفاز ألونسو بلقب في دوري أبطال أوروبا، وكأس الاتحاد الإنجليزي في 5 مواسم مع ليفربول، قبل أن يفوز بثلاثة ألقاب في الدوري الألماني على التوالي في 3 مواسم مع بايرن ميونخ، بعد مغادرة ريال مدريد في 2014.
ويحاول بايرن ميونخ إنقاذ موسمه، بعد التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بفوزه 3/0 على لاتسيو، يوم الثلاثاء، لكن توماس توخيل سيغادر ملعب أليانز أرينا في نهاية الموسم.