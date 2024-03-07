بايرن ميونخ وليفربول.. من الأقرب للتعاقد مع تشابي ألونسو؟

ومع ذلك، من المتوقع أن يكلف خروجه ما بين 13 مليون جنيه إسترليني و21 مليون جنيه إسترليني؛ بسبب بند ثابت في عقده مع باير ليفركوزن.

وستعتمد التكلفة النهائية على عدد الألقاب التي سيتوج بها هذا الموسم، مع احتمال تحقيق "ثلاثية" الدوري الألماني، وكأس ألمانيا، والدوري الأوروبي.

ويحافظ باير ليفركوزن على سجله الخالي من الخسائر في مختلف المسابقات، في موسم استثنائي بالنسبة له.

ويتفوق باير ليفركوزن بفارق 10 نقاط عن بايرن ميونخ في صدارة الدوري الألماني، وهو في طريقه للحصول على لقب الدوري الأول في تاريخه الممتد 120 عامًا.

كما تأهل الفريق إلى نصف نهائي كأس ألمانيا، وسيواجه قرة باغ في دور الـ16 من الدوري الأوروبي.