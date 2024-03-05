هل حسم تشابي ألونسو موقفه من تدريب بايرن ميونخ؟
كشف كريستيان فالك، الصحفي في جريدة "بيلد" الألمانية، حقيقة التقارير التي أشارت إلى أن تشابي ألونسو، المدير الفني الحالي لفريق باير ليفركوزن، حسم وجهته التدريبية المقبلة، بقيادة بايرن ميونخ، خلفا لتوماس توخيل، الذي أعلن رحيله نهاية الموسم الجاري.
وارتبط اسم ألونسو في الفترة الماضية بإمكانية تدريب بايرن ميونخ أو ليفربول بعد الإعلان عن رحيل مدربيهما، توماس توخيل وكذلك يورغن كلوب.
وتحدثت قناة "سكاي" عن ميل تشابي ألونسو للانتقال لبايرن ميونخ، مؤكدة أن ليفركوزن طلب مبلغاً يتراوح بين 15 و25 مليون يورو للتخلي عن مدربه.
وأوضح فالك، في تقرير نشره بجريدة "بيلد"، اليوم الثلاثاء، أن "ألونسو لم يتخذ أي قرار بشأن مستقبله، كما أنه لم تكن هناك مفاوضات بينه وبين بايرن ميونخ، حتى الآن".
وتابع: "لم يخبر ألونسو ناديه بأنه يفضل الانتقال إلى بايرن ميونخ على ليفربول، قد يطلب ليفركوزن رسومًا مقابل ألونسو، ولكن لم تتم مناقشة المبلغ بعد".
واستشهد "فالك" بتصريحات أخيرة للمدير الرياضي لنادي باير ليفركوزن، سيمون رولفز، حيث قال: "هناك الكثير من الشائعات والأخبار التي تخرج في الإعلام كل يوم، ولا تتحقق جميعها على أرض الواقع".
وأشارت "بيلد" إلى أن "هناك اتفاقا شفهيا وليس مكتوبا بين ألونسو وليفركوزن حدث عند تجديد عقده في الصيف حتى عام 2026، ينص على أنه لن يضع ليفركوزن أي عقبات أمام مدربه في حال رغب في الانتقال إلى نادٍ كبير، مثل بايرن ميونخ وليفربول وريال مدريد، وهي أندية لعب لها سابقًا".
وتولى ألونسو تدريب نادي باير ليفركوزن في أكتوبر 2022، وقاده لتحقيق صدارة ترتيب الدوري الألماني هذا الموسم 2024/2023، برصيد 64 نقطة.