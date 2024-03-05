هل حسم تشابي ألونسو موقفه من تدريب بايرن ميونخ؟

كشف كريستيان فالك، الصحفي في جريدة "بيلد" الألمانية، حقيقة التقارير التي أشارت إلى أن تشابي ألونسو، المدير الفني الحالي لفريق باير ليفركوزن، حسم وجهته التدريبية المقبلة، بقيادة بايرن ميونخ، خلفا لتوماس توخيل، الذي أعلن رحيله نهاية الموسم الجاري.

وارتبط اسم ألونسو في الفترة الماضية بإمكانية تدريب بايرن ميونخ أو ليفربول بعد الإعلان عن رحيل مدربيهما، توماس توخيل وكذلك يورغن كلوب.

وتحدثت قناة "سكاي" عن ميل تشابي ألونسو للانتقال لبايرن ميونخ، مؤكدة أن ليفركوزن طلب مبلغاً يتراوح بين 15 و25 مليون يورو للتخلي عن مدربه.