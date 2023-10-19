بروسيا دورتموند يجهز لاستعادة جادون سانشو في يناير
ذكرت صحيفة "ميرور" أن بروسيا دورتموند على استعداد لاستعادة جادون سانشو مرة أخرى في يناير حيث لا يزال اللاعب مجمدًا في مانشستر يونايتد.
ووفقًا للصحيفة فإنه لا تظهر أي علامة على انتهاء "الحرب" بين سانشو ومدربه غيريك تين هاغ وإنه لا يبدو أن المدرب مستعد للتراجع عن موقفه، بعد أن رفض وضع سانشو في قائمة الفريق منذ أن تحداه اللاعب علنًا على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأمضى سانشو 4 سنوات في بروسيا دورتموند قدَّم خلالها أداءً مميزًا وكان أحد أبرز عناصر الفريق.
ونقلت الصحيفة عن شبكة "ESPN" أن سانشو يمكن أن يعود إلى بروسيا دورتموند في يناير المقبل.
وأوضحت أن الأمر سيتطلب من بروسيا دورتموند دفع جزء من راتب سانشو البالغ 300 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع.
وكشفت الشبكة أن سانشو، البالغ من العمر 23 عامًا، لا يزال يحظى بتقدير كبير في بروسيا دورتموند، حيث سجل 50 هدفًا وصنع 64 في 137 مباراة، ولا يزال على اتصال مع المدرب إيدين تيرزيتش.
وبحسب "ميرور" فإن مانشستر يونايتد مستعد لدعم تين هاغ في تعامله مع سانشو لكنه يريد إيجاد حل في يناير وإن النادي على استعداد لتحمل التعرض لـ"ضربة مالية" لإخراج سانشو من حساباته.
وذكرت الصحيفة أنه كان هناك شعور بأن الاعتذار يمكن أن يساعد في إعادة العلاقة بين تين هاغ وسانشو، ولكن يبدو أن الكثير من الوقت قد مضى الآن على ذلك الأمر.
وكشفت أن سانشو اضطر إلى التدريب وتناول الطعام بعيدًا عن زملائه في مانشستر يونايتد في كارينغتون.
ولم يلعب سانشو منذ استبعاده من قائمة الفريق لمواجهة آرسنال في الدوري الإنجليزي الشهر الماضي.
ودفع مانشستر يونايتد 73 مليون جنيه إسترليني لضم سانشو من بروسيا دورتموند في 2021، لكنه فشل في الارتقاء إلى مستوى التوقعات، وسجل 12 هدفًا في 82 مباراة.