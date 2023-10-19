بروسيا دورتموند يجهز لاستعادة جادون سانشو في يناير

ذكرت صحيفة "ميرور" أن بروسيا دورتموند على استعداد لاستعادة جادون سانشو مرة أخرى في يناير حيث لا يزال اللاعب مجمدًا في مانشستر يونايتد.

ووفقًا للصحيفة فإنه لا تظهر أي علامة على انتهاء "الحرب" بين سانشو ومدربه غيريك تين هاغ وإنه لا يبدو أن المدرب مستعد للتراجع عن موقفه، بعد أن رفض وضع سانشو في قائمة الفريق منذ أن تحداه اللاعب علنًا على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأمضى سانشو 4 سنوات في بروسيا دورتموند قدَّم خلالها أداءً مميزًا وكان أحد أبرز عناصر الفريق.