"استطلاع عنصري".. ألمان يفضلون المزيد من اللاعبين البيض في منتخب بلادهم

أظهرت نتائج استطلاع رأي في ألمانيا، أن هناك أشخاصًا يفضلون وجود المزيد من اللاعبين البيض داخل صفوف المنتخب الوطني، الأمر الذي اعتُبر "عنصريًا جدًا".

وانتقد لاعب وسط منتخب ألمانيا جوشوا كيميتش، استطلاع الرأي ووصفه بأنه "عنصري جدًا".

وتشير نتائج استطلاع الرأي، إلى أن 1 من كل 5 من مواطني ألمانيا يفضل وجود المزيد من اللاعبين البيض في المنتخب الوطني.

وأُجري الاستطلاع على 1304 مشاركين تم اختيارهم عشوائيًا من أجل الفيلم الوثائقي "الوحدة والعدالة والتنوع" الذي ستبثه قناة "إيه آر دي" الوطنية، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".

وقال حوالي 21% ممن شملهم الاستطلاع إنهم يفضلون أن يلعب المزيد من اللاعبين ذوي البشرة البيضاء لصالح منتخب ألمانيا.

وقال كيميتش، إن "أي شخص نشأ مع كرة القدم يعرف أن هذه حماقة مطلقة، كرة القدم على وجه الخصوص هي مثال جيد لكيفية توحيد الأمم المختلفة، وألوان البشرة المختلفة، والأديان المختلفة".

وأضاف أن "هذا أمر عنصري تمامًا، ولا مكان له في غرفة تغيير الملابس الخاصة بنا".