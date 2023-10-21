استخدمها مرات عديدة.. ماذا يقصد لابورتا بـ "مجتمع مدريد" الذي يريد الإضرار ببرشلونة؟

وواصل: "يمكنك أن تتخيل ما يشعرون به عندما يرون أن برشلونة في حالة أفضل، هم غير مهتمين بالحديث عن قوتهم، إنهم المروجون لهذه المؤامرة، إنهم يريدون الاستيلاء على النادي وتدمير أحد رموز كتالونيا، سنفوز بالإجراءات القضائية".

وبحسب تصريحات لابورتا فإن المقصود بمجتمع مدريد هو انتماء المسؤولين الإسبان لنادي ريال مدريد منافس برشلونة ومحاولة تسخير مناصبهم لخدمته.

وبسبب قضية نيغريرا توترت العلاقة بين ريال مدريد وبرشلونة حيث لم يحضر فلورنتينو بيريز رئيس الميرنغي مباريات الكلاسيكو التي أقيمت على ملعب كامب نو ومن غير المعروف إن كان سيحضر كلاسيكو الليغا، يوم 28 أكتوبر الحالي، في برشلونة.

تعليق تشافي

ولم يتوقف الأمر عند خوان لابورتا باتهام ريال مدريد حيث دافع تشافي مدرب برشلونة، عن لابورتا، واتهم ريال مدريد بتعمد تشويه صورته عبر وسائل الإعلام.

وقال تشافي إن اتهام لابورتا في قضية لنيغريرا مجرد محاولة لزعزعة استقرار برشلونة.

وأضاف: "نعم، ما يتردد، مؤخرًا، بشأن لابورتا، خلفه حملة ممنهجة برائحة ريال مدريد".

وتابع تشافي "لابورتا شخص شجاع وإيجابي ويقود مشروعًا جديدًا، ونحن معه وندعمه بنسبة 100%، ولم نتحدث في الأمر داخل غرف خلع الملابس".