استخدمها مرات عديدة.. ماذا يقصد لابورتا بـ "مجتمع مدريد" الذي يريد الإضرار ببرشلونة؟
يواصل خوان لابورتا رئيس برشلونة وتشافي مدرب الفريق توجيه الاتهامات لريال مدريد بالتسبب بزعزعة استقرار النادي.
وكان خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني قد قال: "بحسب علمي فقد تم اتهام خوان لابورتا وتم التحقيق معه منذ أسابيع، لقد أدليت برأيي فيما حدث، أنا محام ولا أحب أن أعطي آراء لا للقضاة ولا للزملاء، الأمر يعتمد على نوع الجريمة".
وأضاف": "ليس لدي شعور بأن الأمر سينتهي إلى لا شيء، لا أتحدث كثيرًا مع لابورتا، أتحدث كرجل قانون، لم أعد أعرف ما إذا كانت المدفوعات رشوة أو فسادًا رياضيًّا أو غير ذلك".
مجتمع مدريد
وخاطب لابورتا أعضاء برشلونة وقدم نظرة متفائلة لوضع النادي على المستويين الرياضي والاقتصادي.
وتحدث لابورتا مجددًا عن الهجمات التي يتعرض لها برشلونة بسبب "قضية نيغريرا".
وأعلن لابورتا براءته ويرى أن النادي الكتالوني يتعرض لهجمة من "مجتمع مدريد" وقال: "لدي أخبار سيئة لـ"مجتمع مدريد"، سنكرر أفضل برشلونة في التاريخ".
ويعتقد لابورتا أن هذا الهجوم هدفه الإضرار بصورة برشلونة وقال: "تاريخ برشلونة ليس قذرًا، إنه الهجوم الأكثر شراسة على الإطلاق، إنها حملة غير مسبوقة، يجب ألا نسمح بذلك، نحن في حالة تأهب دائم".
واستخدم لابورتا مرة أخرى مصطلح "مجتمع مدريد" وقال: "عندما تذهب إلى مدريد، تدرك أن هناك "مجتمع مدريد" في جميع منظمات السلطة، في مرحلتي الأولى، تغلبنا بالفعل على "مجتمع مدريد"، لم يكن ذلك ممتعًا لهم".
وواصل: "يمكنك أن تتخيل ما يشعرون به عندما يرون أن برشلونة في حالة أفضل، هم غير مهتمين بالحديث عن قوتهم، إنهم المروجون لهذه المؤامرة، إنهم يريدون الاستيلاء على النادي وتدمير أحد رموز كتالونيا، سنفوز بالإجراءات القضائية".
وبحسب تصريحات لابورتا فإن المقصود بمجتمع مدريد هو انتماء المسؤولين الإسبان لنادي ريال مدريد منافس برشلونة ومحاولة تسخير مناصبهم لخدمته.
وبسبب قضية نيغريرا توترت العلاقة بين ريال مدريد وبرشلونة حيث لم يحضر فلورنتينو بيريز رئيس الميرنغي مباريات الكلاسيكو التي أقيمت على ملعب كامب نو ومن غير المعروف إن كان سيحضر كلاسيكو الليغا، يوم 28 أكتوبر الحالي، في برشلونة.
تعليق تشافي
ولم يتوقف الأمر عند خوان لابورتا باتهام ريال مدريد حيث دافع تشافي مدرب برشلونة، عن لابورتا، واتهم ريال مدريد بتعمد تشويه صورته عبر وسائل الإعلام.
وقال تشافي إن اتهام لابورتا في قضية لنيغريرا مجرد محاولة لزعزعة استقرار برشلونة.
وأضاف: "نعم، ما يتردد، مؤخرًا، بشأن لابورتا، خلفه حملة ممنهجة برائحة ريال مدريد".
وتابع تشافي "لابورتا شخص شجاع وإيجابي ويقود مشروعًا جديدًا، ونحن معه وندعمه بنسبة 100%، ولم نتحدث في الأمر داخل غرف خلع الملابس".
وأتم: "لطالما تعرضنا لاتهامات في الصحف والإعلام، واخترعوا مجموعة قصص مثل فياراتو، واتهموا أفضل جيل في كرة القدم بتعاطي المنشطات".
ووافقت لجنة الاستئناف بالاتحاد الإسباني على خفض عقوبة ناتشو مدافع ريال مدريد من 3 مباريات إلى مباراتين فقط وبالتالي سيكون متاحا للمشاركة في الكلاسيكو.
وعن ذلك علق تشافي: "فوجئت بعقوبة ناتشو، وتذكرت كيف تجاهلت اللجنة، طلبنا بتخفيض عقوبة إيقاف ليفاندوفسكي، لمجرد أنه لمس أنفه".