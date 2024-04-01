غضب عارم من مبابي بعد تبديله أمام مارسيليا (فيديو)

ويلعب باريس سان جيرمان الكلاسيكو ضد مضيفه أولمبيك مارسيليا، مساء اليوم الأحد، في قمة الجولة 27 من الدوري الفرنسي.

وفي الدقيقة 65، كانت النتيجة تشير إلى تقدم باريس بهدف نظيف، حتى تدخل لويس إنريكي وقرر إخراج مبابي من الملعب.

وانتابت النجم الفرنسي ثورة غضب عارمة، حيث بدا عليه الضيق وبدأ يتمتم بكلمات غير مفهومة.

ولم يكتفي مبابي بالغضب، بل رفض النجم الفرنسي الجلوس وسط زملائه، وترك دكة البدلاء وخرج من الملعب على الفور.