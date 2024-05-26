والدة مصطفى شوبير تكشف حقيقة وجود خلافات بين نجلها والشناوي

تحدثت مها سلامة، والدة مصطفى شوبير، حارس مرمى الأهلي المصري، عن فوز نجلها ببطولة دوري أبطال أفريقيا مع الفريق الأحمر، كما علقت على التقارير التي تتحدث عن وجود أزمة بين نجلها ومحمد الشناوي، قائد الفريق، بسبب جلوسه على دكة البدلاء الفترة الماضية.

وجلس الشناوي بديلًا لمصطفى شوبير في لقائي الذهاب والإياب بنهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الترجي التونسي.

وحصل شوبير على فرصة المشاركة أساسيًا مع الأهلي، بعد إصابة محمد الشناوي في الكتف خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي أقيمت في كوت ديفوار والتي أبعدته 3 أشهر.

وقالت مها سلامة في تصريحات تلفزيونية: "مصطفى شوبير من صغره وهو يلعب في الأهلي، ويشتغل على نفسه بشكل كبير، والفضل يعود لربنا ومدربيه وتوجيهات والده أحمد شوبير".