والدة مصطفى شوبير تكشف حقيقة وجود خلافات بين نجلها والشناوي
تحدثت مها سلامة، والدة مصطفى شوبير، حارس مرمى الأهلي المصري، عن فوز نجلها ببطولة دوري أبطال أفريقيا مع الفريق الأحمر، كما علقت على التقارير التي تتحدث عن وجود أزمة بين نجلها ومحمد الشناوي، قائد الفريق، بسبب جلوسه على دكة البدلاء الفترة الماضية.
وجلس الشناوي بديلًا لمصطفى شوبير في لقائي الذهاب والإياب بنهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الترجي التونسي.
وحصل شوبير على فرصة المشاركة أساسيًا مع الأهلي، بعد إصابة محمد الشناوي في الكتف خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي أقيمت في كوت ديفوار والتي أبعدته 3 أشهر.
وقالت مها سلامة في تصريحات تلفزيونية: "مصطفى شوبير من صغره وهو يلعب في الأهلي، ويشتغل على نفسه بشكل كبير، والفضل يعود لربنا ومدربيه وتوجيهات والده أحمد شوبير".
وأضافت والدة حارس مرمى الأهلي: "أنا لا أعطيه نصائح أنا أدعو له فقط، ولكن توجيهاته كلها من والده، وهو أيضا لا يتدخل في قراراته، ومن حسن حظه التواجد مع زميله محمد الشناوي الذي يتعلم منه".
وتابعت: "شرف لنا أن يتواجد مصطفى شوبير مع الشناوي، وهو يتعلم منه بشكل كبير، والشناوي ابني الثاني وكل المباريات صعبة عليَّ، وكنت متوترة".
وأردفت: "الشناوي قائد، وكل الحراس في الأهلي أولادي، وتحدثت معهم عقب المباراة وهنأتهم، وأعجبني أمان الله ماميش حارس الترجي، ولهم عزومة حمام ومحشي عندنا".
وكان مصطفى شوبير بدوره، قال عقب نهاية مباراة الإياب ضد الترجي التونسي، إنه لا يوجد أي خلاف بين حراس مرمى الأهلي، والمنافسة بينهم لصالح الفريق.
وأشار شوبير إلى أن العلاقة بينه وبين زملائه قائمة على الاحترام والمنافسة، ولكن بعضهم يحاول اختلاق أزمات، وهذا الأمر يحدث في كل مكان في العالم، ولكن على أرض الواقع لا توجد مشاكل بين حراس الأهلي.
وحقق شوبير رقمًا قياسيًا بالحفاظ على نظافة شباكه في المباريات كافة التي خاضها في دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم بواقع 9 لقاءات.