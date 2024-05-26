تعليق ناري من مصطفى شوبير حول علاقته بالشناوي (فيديو)
رد مصطفى شوبير ، حارس مرمى الأهلي المصري ، على أنباء الخلافات بينه وبين محمد الشناوي حارس مرمى وقائد الفريق في الفترة الأخيرة.
وجلس الشناوي بديلًا لمصطفى شوبير في لقائي الذهاب والإياب بنهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الترجي التونسي.
وحصل شوبير على فرصة المشاركة أساسيًا مع الأهلي بعد إصابة محمد الشناوي في الكتف خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت في كوت ديفوار والتي أبعدته لمدة 3 شهور.
وقال مصطفى شوبير عبر قناة (أون تايم سبورتس) عقب نهاية مباراة الإياب ضد الترجي التونسي إنه لا يوجد أي خلاف بين حراس مرمى الأهلي والمنافسة بينهم لصالح الفريق.
وأشار شوبير إلى أن العلاقة بينه وبين زملائه قائمة على الاحترام والمنافسة ولكن البعض يحاول اختلاق أزمات وهذا الأمر يحدث في كل مكان في العالم ولكن على أرض الواقع لا يوجد مشاكل بين حراس الأهلي.
وأضاف:" الشناوي حارس مرمى كبير وقائد الأهلي ومنتخب مصر ومن أنا لأتحدث عنه؟ البعض فقط يحاول الحديث عن خلافات ولكن هذا الأمر غير صحيح بالمرة".
وحقق شوبير رقمًا قياسيًا بالحفاظ على نظافة شباكه في كافة المباريات التي خاضها في دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم بواقع 9 لقاءات.
ووجه شوبير رسالة خاصة لحارس الترجي التونسي أمان الله مميش مؤكدًا أنه حصل على قميص الأخير بناء على اتفاق مسبق بينهما عقب لقاء الذهاب بإستاد رادس.