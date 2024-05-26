تعليق ناري من مصطفى شوبير حول علاقته بالشناوي (فيديو)

وقال مصطفى شوبير عبر قناة (أون تايم سبورتس) عقب نهاية مباراة الإياب ضد الترجي التونسي إنه لا يوجد أي خلاف بين حراس مرمى الأهلي والمنافسة بينهم لصالح الفريق.

وأشار شوبير إلى أن العلاقة بينه وبين زملائه قائمة على الاحترام والمنافسة ولكن البعض يحاول اختلاق أزمات وهذا الأمر يحدث في كل مكان في العالم ولكن على أرض الواقع لا يوجد مشاكل بين حراس الأهلي.

وأضاف:" الشناوي حارس مرمى كبير وقائد الأهلي ومنتخب مصر ومن أنا لأتحدث عنه؟ البعض فقط يحاول الحديث عن خلافات ولكن هذا الأمر غير صحيح بالمرة".