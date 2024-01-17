تأكد إصابة طه ياسين الخنيسي بقطع في الرباط الصليبي

قال الاتحاد التونسي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، إن طه ياسين الخنيسي لاعب المنتخب الوطني تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة، خلال المباراة الأولى في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة في ساحل العاج.

وخسر منتخب تونس مباراته الأولى في كأس الأمم الأفريقية أمام ناميبيا 0/1، أمس الثلاثاء، والتي سقط خلالها الخنيسي متألما.

وقال الاتحاد التونسي، في بيان عبر حسابه على "فيسبوك": "إثر الإصابة التي تعرض لها أمس في مباراتنا ضد ناميبيا، أجرى صباح اليوم الأربعاء اللاعب طه ياسين الخنيسي كشوفات بالرنين المغناطيسي أثبتت تعرضه للإصابة على مستوى الرباط الصليبي الداخلي للركبة".