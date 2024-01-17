تأكد إصابة طه ياسين الخنيسي بقطع في الرباط الصليبي
قال الاتحاد التونسي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، إن طه ياسين الخنيسي لاعب المنتخب الوطني تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة، خلال المباراة الأولى في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة في ساحل العاج.
وخسر منتخب تونس مباراته الأولى في كأس الأمم الأفريقية أمام ناميبيا 0/1، أمس الثلاثاء، والتي سقط خلالها الخنيسي متألما.
وقال الاتحاد التونسي، في بيان عبر حسابه على "فيسبوك": "إثر الإصابة التي تعرض لها أمس في مباراتنا ضد ناميبيا، أجرى صباح اليوم الأربعاء اللاعب طه ياسين الخنيسي كشوفات بالرنين المغناطيسي أثبتت تعرضه للإصابة على مستوى الرباط الصليبي الداخلي للركبة".
وأضاف: "وستحرمه من مواصلة المشاركة في كأس الأمم الأفريقية، نرجو الشفاء العاجل للاعبنا طه ياسين الخنيسي والعودة السريعة للميادين".
ولن يتمكن المدرب جلال القادري من تعويض الخنيسي عملا بقوانين الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) الخاصة بالبطولة
ويخوض منتخب تونس منافسات كأس الأمم الأفريقية ضمن المجموعة الخامسة، التي تضم مالي وجنوب أفريقيا إلى جانب ناميبيا.
ويواجه المنتخب المعروف باسم (نسور قرطاج) مالي، يوم السبت 20 يناير كانون الثاني، في الجولة الثانية من دور المجموعات، ولا بديل أمامه سوى الفوز من أجل العودة إلى الطريق الصحيح في البطولة، وذلك قبل أن يختتم دور المجموعات يوم الأربعاء 24 يناير بمواجهة جنوب أفريقيا.