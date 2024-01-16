ناميبيا تهزم تونس في مفاجآة جديدة بأمم أفريقيا

أما المنتخب التونسي الذي تفوق في الاستحواذ نسبيا، فلم ينجح في تشكيل الخطورة الهجومية الكافية وبدا عاجزا عن إيجاد الحلول لاختراق دفاع ناميبيا.

واختلف الحال بشكل كبير في الشوط الثاني، إذ فرض المنتخب التونسي تفوقه بشكل كبير وكان الأفضل في الجانب الهجومي، حيث قدم العديد من المحاولات التي أسفرت عن فرص تهديفية حقيقية لكن الدفاع الناميبي دافع عن مرماه بقوة، كما تألق الحارس لويد كازابوا في الحفاظ على نظافة شباكه وأنقذ بلاده من أكثر من هدف محقق.

وفي الدقيقة 88، خطف هوتو هدف الفوز لناميبيا ليحرز المنتخب أول ثلاث نقاط له، متصدرا المجموعة الخامسة التي تشهد اليوم لقاء مالي مع جنوب أفريقيا.

وحقق منتخب ناميبيا فوزا تاريخيا هو الأول في مشاركاته بكأس الأمم الأفريقية خلال ظهوره الرابع في المونديال القاري لينتزع صدارة المجموعة.

في المقابل، تكبد منتخب تونس خسارته الأولى أمام ناميبيا بعد 4 مواجهات مباشرة بين الفريقين على المستوى الودي والرسمي.

وسيلعب منتخب تونس أمام مالي، السبت المقبل، في الجولة الثانية، وبعدها بـ 24 ساعة يلعب منتخبا ناميبيا وجنوب أفريقيا.