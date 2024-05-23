مفاجأة.. الهلال يستهدف زميل كريستيانو رونالدو

وفي مفاجأة كبيرة كشف تقرير نشره موقع (كالشيو ميركاتو) عن دخول الهلال في مفاوضات للتعاقد مع الدولي البرتغالي رافائيل لياو جناح ميلان الإيطالي في الموسم المقبل.

وأكدت أيضًا صحيفة (أوجوجو) البرتغالية أن العرض الذي قدمه الهلال لضم لياو سيكون ضخمًا ويستهدف إتمام الصفقة بسداد الشرط الجزائي في عقد اللاعب.

وأوضحت الصحيفة أن الهلال يريد تعزيز قدرات فريقه بصفقات مميزة للمشاركة بشكل مميز ببطولة كأس العالم للأندية التي تقام في صيف 2025 بنظامها الجديد بمشاركة 32 فريقا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشارت الصحيفة البرتغالية إلى أن لياو سيكون هدفًا محوريًّا لإدارة الهلال بدفع الشرط الجزائي في عقد اللاعب الذي يبلغ 175 مليون يورو أو تقديم عرض مالي ضخم لميلان للموافقة على بيع اللاعب.