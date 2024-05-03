فورمولا 1.. ماكس فرستابن يثير الشكوك بشأن بقائه مع رد بول
قال ماكس فرستابن، المتوج بلقب بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات ثلاث مرات، إن فريق رد بول منزله، لكنه أنهى لقاء مع وسائل إعلام قبل سباق جائزة ميامي الكبرى بقوله "إنك لا تعرف أبدا ما تحمله لك الحياة".
ومع إعلان أدريان نيوي، رئيس قسم المصممين في رد بول، رحيله، في وقت سابق هذا الأسبوع، بدا أن فرستابن قد وضع حدا للتكهنات المتزايدة بأنه كان يستمع أيضا للعروض، معلنا أن مستقبله سيكون مع شركة مشروبات الطاقة.
وربطت تقارير في ألمانيا بين فرستابن وانتقال محتمل إلى مرسيدس، الذي يبحث عن بديل للويس هاميلتون، بطل العالم سبع مرات، المقرر أن ينضم إلى فيراري في نهاية الموسم.
ونفى توتو فولف، رئيس فريق مرسيدس، التكهنات بشأن اجتماع مع إدارة فرستابن عقب سباق ميامي بعد غد الأحد، بينما نفى السائق الهولندي أيضا الشائعات بالإشارة إلى أنه حتى 250 مليون يورو (268 مليون دولار) لن تغريه بالابتعاد عن رد بول.
ولكن قبل مغادرة اللقاء مع الصحفيين، فتح فرستابن الباب أمام رحيل محتمل.
وقال فرستابن: "مستقبلي مع رد بول، المال لن يكون عاملا فارقا بالنسبة لي للذهاب إلى مكان ما، أنا سعيد بما أكسبه الآن، الأمر يتعلق بالأداء، يتعلق الأمر دائما بالأداء".
وتابع: "حاليا أستطيع أن أقول إنني أريد البقاء مع الفريق لأنني أؤمن بمشروعنا، لكن في النهاية وفي الرياضة والحياة لا تعرف أبدا ما سيحدث في المستقبل".
وإذا كان الأداء هو العامل الأساسي لتأمين خدمات فرستابن، فلا يوجد فريق في البطولة حاليا أكثر ثراءً من رد بول.
ورغم موسم مليء بالاضطرابات والفضائح، استمرت هيمنة رد بول بلا انقطاع.
وكانت الانقسامات الداخلية الناتجة عن ادعاءات إحدى الموظفات بسلوك غير لائق ضد رئيس الفريق كريستيان هورنر، التي تمت تبرئته منها، بمثابة تشتيت للفريق كما هو الحال مع رحيل نيوي الوشيك.
ولكن على صعيد السباقات، حافظ رد بول على تركيزه من دون منازع.
وقال فرستابن للصحفيين: "أعتقد أنه من المهم جدا أن تظل هادئا دائما وتركز على عملك، وفي النهاية نحن بحاجة للحصول على أسرع سيارة، هذا ما كنت أطالب به دائما. لذلك في الأساس، يستمر الأمر كما كان يحدث من قبل".
وتابع: "في الوقت الحالي، يركز الجميع بشدة على ما يتعين علينا القيام به، الفوز يساعد كثيرا".