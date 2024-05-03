فورمولا 1.. ماكس فرستابن يثير الشكوك بشأن بقائه مع رد بول

قال ماكس فرستابن، المتوج بلقب بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات ثلاث مرات، إن فريق رد بول منزله، لكنه أنهى لقاء مع وسائل إعلام قبل سباق جائزة ميامي الكبرى بقوله "إنك لا تعرف أبدا ما تحمله لك الحياة".

ومع إعلان أدريان نيوي، رئيس قسم المصممين في رد بول، رحيله، في وقت سابق هذا الأسبوع، بدا أن فرستابن قد وضع حدا للتكهنات المتزايدة بأنه كان يستمع أيضا للعروض، معلنا أن مستقبله سيكون مع شركة مشروبات الطاقة.

وربطت تقارير في ألمانيا بين فرستابن وانتقال محتمل إلى مرسيدس، الذي يبحث عن بديل للويس هاميلتون، بطل العالم سبع مرات، المقرر أن ينضم إلى فيراري في نهاية الموسم.

ونفى توتو فولف، رئيس فريق مرسيدس، التكهنات بشأن اجتماع مع إدارة فرستابن عقب سباق ميامي بعد غد الأحد، بينما نفى السائق الهولندي أيضا الشائعات بالإشارة إلى أنه حتى 250 مليون يورو (268 مليون دولار) لن تغريه بالابتعاد عن رد بول.

ولكن قبل مغادرة اللقاء مع الصحفيين، فتح فرستابن الباب أمام رحيل محتمل.