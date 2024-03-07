فورمولا 1.. لويس هاميلتون لا يستبعد انتقال ماكس فرستابن إلى مرسيدس

ويرتبط فرستابن بعقد مع رد بول حتى عام 2028 لكن تردد اسمه كبديل محتمل لتعويض هاميلتون بعد توتر العلاقات بين والده يوس وكريستيان هورنر رئيس الفريق.

وقال هاميلتون للصحفيين على هامش سباق جائزة السعودية الكبرى يوم السبت: "لقد أظهرت خطوتي أن كل شيء ممكن. ستكون الأشهر الستة المقبلة مثيرة للاهتمام حقا".

وأضاف السائق البريطاني: "ليس لدي سبق صحفي إضافي. أعلم ذلك... أنا متأكد من أن ماكس موجود في قائمة (بدلائي المحتملين) لكنني متأكد تماما من أنه مرتبط (بعقد) وأيضا لا أجد سببا لترك سيارة (رد بول) الجيدة".

وحقق فرستابن 19 انتصارا في 22 سباقا العام الماضي في طريقه إلى الفوز بلقب العالم للمرة الثالثة تواليا.

وبدأ فرستابن (26 عاما) الموسم الجديد في البحرين بفوز مهيمن من المركز الأول مع أسرع لفة وصدارة من البداية إلى النهاية.

وقال جورج راسل زميل هاميلتون في مرسيدس، أمس الأربعاء، إنه متأكد من أن أي فريق سيرغب في التعاقد مع فرستابن، الذي يُعتقد أن عقده يتضمن شروطا جزائية مرتبطة بأعضاء رئيسيين آخرين في الفريق.

واتفق فرستابن مع الرأي القائل بأن خطوة هاميلتون بالانتقال غيرت المشهد.

وقال للصحفيين في جدة: "لم يكن أحد يتوقع أن لويس سينتقل إلى فيراري. أنت لا تعرف أبدا ما يحدث في الحياة أو يحدث لك أو يحدث حولك أو ما قد يؤثر عليك".