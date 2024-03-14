صراع ملتهب بين برشلونة وأتلتيكو مدريد على بطاقة كأس العالم للأندية 2025

يتنافس برشلونة وأتلتيكو مدريد على بطاقة التأهل إلى كأس العالم للأندية، والتي سيحصل فيها الفائز على حوالي 50 مليون يورو.

وبحسب صحيفة "ماركا"، يتفوق أتلتيكو مدريد على برشلونة في السباق بست نقاط بعد وصوله إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأوضحت أن أتلتيكو مدريد حقق نصف تذكرة التأهل إلى كأس العالم للأندية 2025، بإقصاء إنتر ميلان متصدر ترتيب الدوري الإيطالي ووصيف دوري أبطال أوروبا، الموسم الماضي.

وذكرت الصحيفة أن هذا يجعل أتلتيكو مدريد واحدًا من الفرق الـ32 المتأهلة تقريبًا لكأس العالم للأندية 2025؛ لذا سيحصل على مبلغ يتراوح بين 25 مليون يورو و70 مليون يورو، وهذا من شأنه أن يساعد في تحقيق توازن الحسابات.

وأشارت "ماركا" إلى أن الجوائز والأسعار الثابتة لكأس العالم للأندية المقبلة ليست محددة بشكل كامل، لكن التقديرات تشير إلى أن الفرق الإسبانية يمكن أن تحصل على ما بين 25 مليون يورو و70 مليون يورو اعتمادًا على دخل البطولة والمنافسة، وما إذا كانت قادرة على الفوز باللقب.