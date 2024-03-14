صراع ملتهب بين برشلونة وأتلتيكو مدريد على بطاقة كأس العالم للأندية 2025
يتنافس برشلونة وأتلتيكو مدريد على بطاقة التأهل إلى كأس العالم للأندية، والتي سيحصل فيها الفائز على حوالي 50 مليون يورو.
وبحسب صحيفة "ماركا"، يتفوق أتلتيكو مدريد على برشلونة في السباق بست نقاط بعد وصوله إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
وأوضحت أن أتلتيكو مدريد حقق نصف تذكرة التأهل إلى كأس العالم للأندية 2025، بإقصاء إنتر ميلان متصدر ترتيب الدوري الإيطالي ووصيف دوري أبطال أوروبا، الموسم الماضي.
وذكرت الصحيفة أن هذا يجعل أتلتيكو مدريد واحدًا من الفرق الـ32 المتأهلة تقريبًا لكأس العالم للأندية 2025؛ لذا سيحصل على مبلغ يتراوح بين 25 مليون يورو و70 مليون يورو، وهذا من شأنه أن يساعد في تحقيق توازن الحسابات.
وأشارت "ماركا" إلى أن الجوائز والأسعار الثابتة لكأس العالم للأندية المقبلة ليست محددة بشكل كامل، لكن التقديرات تشير إلى أن الفرق الإسبانية يمكن أن تحصل على ما بين 25 مليون يورو و70 مليون يورو اعتمادًا على دخل البطولة والمنافسة، وما إذا كانت قادرة على الفوز باللقب.
من جهته يتمسك برشلونة بمواصلة القتال من أجل التأهل إلى كأس العالم للأندية، بعد أن أطاح بنابولي وتأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
لكن، بحسب "ماركا" فإن فرص برشلونة ضئيلة للغاية، حيث يتقدم أتلتيكو مدريد حاليًّا بفارق ست نقاط، ويملك أتلتيكو مدريد 65 نقطة مقابل 59 لبرشلونة.
وللتأهل لكأس العالم للأندية بنسخته الجديدة، سيتعين على برشلونة الوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على الأقل، على أن يفوز في مباراتي ربع النهائي، ويخسر أتلتيكو مدريد في المباراتين، ويتعادل في إحدى مباراتي نصف النهائي.
وينص نظام التسجيل على منح الفريق نقطتين في حال الفوز، ونقطة في حال التعادل، ونقطة واحدة عند التأهل إلى الدور التالي في دوري أبطال أوروبا.
الفرق التي تأهلت لكأس العالم للأندية
أفريقيا (أربعة أندية): الأهلي (مصر) بطل دوري أبطال أفريقيا 2020/2021، و2022/2023، والوداد (المغرب) بطل دوري أبطال أفريقيا 2021/2022.
وبطل دوري أبطال أفريقيا 2023/2024، وواحد حسب الترتيب.
آسيا (أربعة أندية): الهلال (السعودية) بطل دوري أبطال آسيا 2021، وأوراوا ريد دايموندز (اليابان) بطل 2022.
ومن سيفوز باللقب هذا العام، وواحد حسب الترتيب.
أوروبا (12 ناديًا): تشيلسي، وريال مدريد، ومانشستر سيتي أبطال دوري أبطال أوروبا 2020/2021، و2021/2022، و2022/2023.
من خلال نظام النقاط: بايرن ميونخ، وباريس سان جيرمان، وإنتر ميلان، وبورتو، وبنفيكا، ويوفنتوس.
وفريقان بحسب الترتيب.
أمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى والبحر الكاريبي (أربعة أندية): الفائزون بكأس أبطال الكونكاكاف، وهم: مونتيري (المكسيك) في 2021، وسياتل ساوندرز (الولايات المتحدة الأمريكية) في 2022، ونادي ليون (المكسيك) في 2023.
وبطل 2024.
أوقيانوسيا (ناد واحد): أوكلاند سيتي (نيوزيلندا).
أمريكا الجنوبية (ستة أندية): أبطال كونميبول ليبرتادوريس: بالميراس (البرازيل) عام 2021، وفلامنغو (البرازيل) عام 2022، وفلومينينسي (البرازيل) عام 2023.
وبطل هذا العام(2024).
وناديان باستخدام نظام النقاط.
البلد المضيف (النادي): سيكون فريقًا من الولايات المتحدة يكمل القائمة المكونة من 32 فريقًا.
أين ومتى ستقام بطولة كأس العالم للأندية 2025؟
ستقام بطولة كأس العالم للأندية في الفترة من 15 يونيو إلى 13 يوليو 2025، حيث سيجتمع 32 فريقًا في الولايات المتحدة للتنافس في هذا الشكل الجديد للبطولة، والذي سيجمع بين فرق الأندية الأكثر نجاحًا من كل من الاتحادات الدولية الستة.
شكل المنافسة
تم تأكيد الشكل التالي للمسابقة التي ستقام بين 32 فريقًا في كأس العالم للأندية:
مرحلة المجموعات بنظام الدوري من مباراة واحدة، مع ثماني مجموعات من أربعة فرق لكل منها.
دور الـ16: يتأهل أول فريقين في كل مجموعة إلى دور الـ16.