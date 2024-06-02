مفاجأة.. عرض مهاجم النصر السعودي على الاتحاد

كشفت تقارير إعلامية عن آخر تطورات مستقبل البرازيلي أندرسون تاليسكا، نجم النصر السعودي، الذي غاب عن "العالمي" فترة طويلة، الموسم الماضي بسبب الإصابة.

وتعاقد النصر مع تاليسكا، في يوليو 2021، قادمًا من غوانغزو الصيني، فيما قام النادي بتجديد عقد الجناح البرازيلي حتى 2026.