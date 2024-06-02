مفاجأة.. عرض مهاجم النصر السعودي على الاتحاد
كشفت تقارير إعلامية عن آخر تطورات مستقبل البرازيلي أندرسون تاليسكا، نجم النصر السعودي، الذي غاب عن "العالمي" فترة طويلة، الموسم الماضي بسبب الإصابة.
وتعاقد النصر مع تاليسكا، في يوليو 2021، قادمًا من غوانغزو الصيني، فيما قام النادي بتجديد عقد الجناح البرازيلي حتى 2026.
وقدم تاليسكا أرقامًا تهديفية رائعة بقميص النصر، خلال الموسم الجاري، في مسابقات دوري روشن السعودي، وكأس خادم الحرمين الشريفين، ودوري أبطال آسيا، حيث وضع بصمته في المسابقات كافة؛ إذ سجل 25 هدفًا، وصنع 4 تمريرات حاسمة في 25 مباراة، قبل أن يغيب عن الملاعب للإصابة بتمزق في عضلة الفخذ الأمامية، ليتأكد نهاية موسمه.
ووفقا لما ذكره حساب "إنسايدر أتي" المختص بأخبار نادي الاتحاد السعودي، فإن "وكيل أعمال تاليسكا عرض خدمات اللاعب على نادي الاتحاد، بعد أن تم إبلاغه من مسؤولي النصر برغبتهم في رحيل اللاعب البرازيلي الموسم المقبل".
ويستهدف النصر الاستغناء عن عدة لاعبين أجانب، وضم صفقات أفضل للمنافسة بقوة على البطولات، خاصة بعد الخروج بموسم صفري دون أي بطولات.
وشارك تاليسكا في تتويج النصر بلقب كأس الملك سلمان للأندية العربية، قبل بداية الموسم، فيما اكتفى الأصفر بوصافة دوري روشن السعودي، وكأس خادم الحرمين الشريفين، فضلًا عن الخروج من نصف نهائي كأس السوبر السعودي، وربع نهائي دوري أبطال آسيا.