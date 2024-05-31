تاليسكا يقترب من الرحيل عن النصر والانضمام إلى هذا النادي

وبحسب ما كشف عنه موقع "Nexus Sports" فإن مسؤولي النادي التركي، الذين يتمتعون بعلاقات وثيقة مع نادي النصر، سيعقدون اجتماعًا جديدًا من أجل انتقال تاليسكا.

وأكدت العديد من التقارير الصحفية التركية أنه من المتوقع انضمام البرازيلي أندرسون تاليسكا مهاجم النصر للدوري التركي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وسبق أن ذكرت تقارير صحفية أنه من المتوقع أن ينتقل المهاجم البرازيلي إلى الدوري التركي، خاصة بعد تداول تقارير عن رغبة النصر في بيع عقده هذا الصيف.

يُذكر أن نادي غلطة سراي التركي كان يرغب هو الآخر في التعاقد مع تاليسكا، بالإضافة إلى اهتمام الأندية البرازيلية والتي ترغب هي الأخرى في كسب خدمات اللاعب، من أبرزها إنترناسيونال، كورينثيانز، فلامنغو، بالميراس.

وجدّدت إدارة النصر في أبريل الماضي، عقد تاليسكا صاحب الـ30 عامًا، إلى عام 2026، الذى قد انتقل إليه في صيف 2021 قادمًا من غوانغجو ايفرغراند الصيني.