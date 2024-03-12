سيميوني: التركيز الشديد مفتاح أتلتيكو مدريد للتغلب على إنتر ميلان
قال دييغو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، إن فريقه يجب أن يكون في كامل تركيزه ليحقق الفوز في إياب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا أمام إنتر ميلان، غدا الأربعاء.
ويأمل أتلتيكو، الذي تعرض لهزيمة مفاجئة 2-صفر أمام قادش المهدد بالهبوط في الدوري الإسباني، يوم السبت الماضي، تعويض خسارته 1-صفر في الذهاب الشهر الماضي في ميلانو.
وسيطر إنتر على مباراة الذهاب، وحرم الدفاع القوي لأصحاب الأرض أتلتيكو من أي محاولات على المرمى.
وقال سيميوني، في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، "أتفهم كل ما يحدث لنا".
"كنا نقدم موسما جيدا للغاية حتى مباراتنا على ملعبنا أمام أتلتيك بيلباو، وكنا ننافس، بينما في المباريات القليلة الماضية لم يحافظ الفريق على المستوى الذي كان يلعب به، ونأمل أن نواصل التطور والاستفادة من الدروس التي تعلمناها.
"أمام إنتر تتطلب المباراة مستويات عالية جدا من التركيز، ومن يملك هذا المستوى سيفوز".
وستكون عودة المهاجم أنطوان غريزمان، الذي أصيب بالتواء في الكاحل خلال مباراة الذهاب واضطر إلى الخروج قرب نهاية المباراة، بمثابة دفعة قوية للفريق الذي بلغ النهائي عامي 2014 و2016.
وأشار سيميوني: "عودته للفريق تمنحنا المزيد من الحلول والإمكانيات، سواء من الناحية التكتيكية أو فيما يتعلق بالمباراة.
"دعونا نأمل أن يحقق الأداء الذي يرغب في تقديمه"
وقال المدافع أكسيل فيتسل إن الفرنسي يُحدث فارقا كبيرا عندما يلعب.
وأضاف فيتسل: "غريزمان يمنح الفريق الكثير من القوة، وعندما لا يكون في الملعب يصبح الأمر مختلفا. إنه لاعب مهم بالنسبة لنا ونحن سعداء للغاية بعودته".
وكان لاعب الوسط المصاب توماس ليمار، والمدافع خوسيه خيمنيز، هما اللاعبان الوحيدان اللذان غابا عن المران الأخير للفريق قبل مباراة إنتر.
ووصل أتلتيكو إلى دور الثمانية ست مرات خلال السنوات العشر الماضية، في أرفع مسابقة للأندية في أوروبا.