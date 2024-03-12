سيميوني:‭ ‬التركيز الشديد مفتاح أتلتيكو مدريد للتغلب على إنتر ميلان

قال دييغو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، إن فريقه يجب أن يكون في كامل تركيزه ليحقق الفوز في إياب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا أمام إنتر ميلان، غدا الأربعاء.

ويأمل أتلتيكو، الذي تعرض لهزيمة مفاجئة 2-صفر أمام قادش المهدد بالهبوط في الدوري الإسباني، يوم السبت الماضي، تعويض خسارته 1-صفر في الذهاب الشهر الماضي في ميلانو.

وسيطر إنتر على مباراة الذهاب، وحرم الدفاع القوي لأصحاب الأرض أتلتيكو من أي محاولات على المرمى.