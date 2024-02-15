حُرم من 3 ضربات جزاء.. أتلتيكو مدريد غاضب بعد ديربي السيدات (فيديو وصور)

انتقل الجدل بين ريال مدريد وبرشلونة إلى فريق السيدات، بعد مواجهة جديدة بين لاعبات الفريقين في دوري الدرجة الأولى الاسباني للسيدات.

ووفقًا لشبكة "كادينا سير" فقد اشتعل جدل كبير خلال ديربي مدريد، الليلة الماضية، بين فريقي السيدات، بعدما حُرم أتلتيكو مدريد من 3 ضربات جزاء أمام ريال مدريد.

كما شملت إحدى الحوادث ضرب شيلا غويغارو لاعبة أتلتيكو بالمرفق، مما استوجب نقلها إلى المستشفى، وانتهت المباراة على التعادل 1/1.

والحادثتان الأخريان كانتا لمسة يد داخل منطقة الجزاء.

وانتشرت صورة لشيلا غويغارو بعد تعرضها لضرب بالمرفق الكوع، وتعاني من صدمة في العين مع ورم دموي.