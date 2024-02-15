حُرم من 3 ضربات جزاء.. أتلتيكو مدريد غاضب بعد ديربي السيدات (فيديو وصور)
انتقل الجدل بين ريال مدريد وبرشلونة إلى فريق السيدات، بعد مواجهة جديدة بين لاعبات الفريقين في دوري الدرجة الأولى الاسباني للسيدات.
ووفقًا لشبكة "كادينا سير" فقد اشتعل جدل كبير خلال ديربي مدريد، الليلة الماضية، بين فريقي السيدات، بعدما حُرم أتلتيكو مدريد من 3 ضربات جزاء أمام ريال مدريد.
كما شملت إحدى الحوادث ضرب شيلا غويغارو لاعبة أتلتيكو بالمرفق، مما استوجب نقلها إلى المستشفى، وانتهت المباراة على التعادل 1/1.
والحادثتان الأخريان كانتا لمسة يد داخل منطقة الجزاء.
وانتشرت صورة لشيلا غويغارو بعد تعرضها لضرب بالمرفق الكوع، وتعاني من صدمة في العين مع ورم دموي.
وبحسب "كادينا سير"، فإن أتلتيكو أظهر غضبه بعد قرارات الحكم في المباراة.
وتلقت شيلا غويغارو ضربة بالمرفق من البرازيلية كاثيلين سوزا داخل منطقة جزاء ريال مدريد.
وطالبت لاعبات أتلتيكو مدريد بضربة جزاء لكن الحكم رفض، قبل أن تُضطر شيلا التي سجلت هدفًا، بعد 5 دقائق إلى مغادرة الملعب في الدقيقة 67 وعينها اليمنى منتفخة بشدة.
ونشرت شيلا بنفسها رسالة على مواقع التواصل الاجتماعي مرفقة بصورة كيف أصبح شكل عينها بعد تلقيها الضربة، وعلقت: "من دون كلام.. حتى متى؟".
وأعربت لولا غاياردو، حارسة مرمى أتلتيكو مدريد، عن غضب الفريق بعد المباراة وقالت: "اليوم كان هناك فريق واحد فقط يريد الفوز بالنقاط الثلاث وهو أتلتيكو، لم يسمحوا لنا بذلك، لا أعرف ماذا يمكننا أن نفعل غير ذلك".
وأضافت: "اللعب ضد 11 لاعبًا أمر صعب بالفعل، لكن اللعب ضد 14 هو أكثر صعوبة".
وتابعت: "الحكام موجودون ليكونوا عادلين قدر الإمكان، لكنهم ليسوا كذلك، لقد رأيت ضربة الجزاء من مرماي، من الصعب جدًا الحصول على النقاط الثلاث بهذه الطريقة".
ويملك ريال مدريد 40 نقطة من 17 مباراة في المركز الثاني بفارق 9 نقاط خلف برشلونة المتصدر، في حين يملك أتلتيكو مدريد 32 نقطة من 17 مباراة في المركز الخامس.