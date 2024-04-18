ركلات الترجيح تبتسم لريال مدريد ويصعد لنصف النهائي على حساب مانشستر سيتي
بلغ ريال مدريد الإسباني الدور نصف النهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعدما تفوق 4-3 على مانشستر سيتي الإنجليزي حامل اللقب بركلات الترجيح اليوم الأربعاء، بعدما انتهى الوقت الأصلي والإضافي 1-1 ليصبح مجموع مباراتي دور الثمانية 4-4.
وسجل كيفن دي بروين هدف التعادل لسيتي في الدقيقة 76 ليلغي هدف رودريجو مهاجم ريال في الدقيقة 12.
وهيمن سيتي في أغلب 120 دقيقة بينما صمد لاعبو الفريق الإسباني أمام المحاولات الهجومية لصاحب الأرض.
تصدى أندري لونين حارس ريال مدريد لركلتي ترجيح بينما سجل أنطونيو روديغر الركلة الحاسمة للفريق الإسباني.
ويلعب ريال أمام بايرن ميونيخ في الدور قبل النهائي.