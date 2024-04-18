ركلات الترجيح تبتسم لريال مدريد ويصعد لنصف النهائي على حساب مانشستر سيتي

بلغ ريال مدريد الإسباني الدور نصف النهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعدما تفوق 4-3 على مانشستر سيتي الإنجليزي حامل اللقب بركلات الترجيح اليوم الأربعاء، بعدما انتهى الوقت الأصلي والإضافي 1-1 ليصبح مجموع مباراتي دور الثمانية 4-4.