سبب "غير معلن" وراء أزمة ريال مدريد ومونديال الأندية



لم تمر أيام على فوز ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا والإعلان عن ضم النجم الفرنسي كيليان مبابي حتى خرج كارلو أنشيلوتي للحديث عن غياب محتمل لفريقه عن النسخة الجديدة من كأس العالم للأندية التي تقام في صيف 2025 في الولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة 32 فريقًا.

الإعلان جاء عن طريق المدير الفني للفريق كارلو أنشيلوتي، حيث أكد أن الجوائز المالية التي سيتم منحها في تلك البطولة لا تليق بريال مدريد، وأن حصول الملكي على 20 مليون يورو فقط مقابل المشاركة في البطولة كلها لا يساوي حتى مشاركته في مباراة واحدة بالبطولة.

لكن بعد تصريحات أنشيلوتي بوقت وجيز، تدخلت إدارة الملكي ونفى ريال مدريد في بيان رسمي انسحابه من البطولة، ثم خرج أنشيلوتي نفسه وأكد تطلعه للمنافسة فيها في تضارب غريب.

ما كواليس كل ما حدث؟ ولماذا وضع أنشيلوتي نفسه في ذلك الموقف الحرج؟ وما علاقة برشلونة بذلك؟ ذلك ما نتحدث عنه فيما يأتي:

خبر سعيد لبرشلونة؟

بشكل فوري خرجت تقارير تقول إن برشلونة قد يكون الفريق البديل لريال مدريد في تلك البطولة، في ظل توزيع مقعدين على إسبانيا حصل عليهما ريال مدريد وأتلتيكو مدريد حتى الآن، ومع غياب الملكي سيكون النادي الكتالوني هو التالي في الترتيب.

نادي برشلونة يعاني على المستوى المادي، وحصوله على 20 مليون يورو نظير المشاركة في سبع مباريات حال وصل إلى الأدوار المتقدمة سيعني الكثير له.

النادي الكتالوني كان سيستفيد كذلك من الانتشار بشكل أكبر في الولايات المتحدة، مع قرب بطولة أخرى كبيرة مثل كأس العالم 2026.

سبب غير معلن

قد يكون السبب الظاهري لريال مدريد في تصريحات الغياب عن كأس العالم للأندية هو ضعف المقابل المادي للمشاركة.

لكن في الواقع لو دققنا النظر في ما وراء ما قاله كارلو أنشيلوتي سنفهم جيدًا الأسباب خلف تلك التصريحات.

ريال مدريد لو وافق على المشاركة في كأس العالم للأندية بشكلها الجديد سيقتل بطولة دوري السوبر ليغ الأوروبي بشكل نهائي، تلك البطولة التي خرج هو وبرشلونة ويوفنتوس وعدة أندية أوروبية أخرى من أجل تنفيذها قبل سنوات قليلة وكانت ردود الأفعال في عالم كرة القدم قوية للغاية وأجلت انطلاقها لأكثر من مرة.

لكن مؤخرًا عادت البطولة للظهور على السطح بعد الفوز بعدة أحكام قضائية ضد الهيئات التي عطلتها من قبل مثل روابط الأندية أو الاتحادات المحلية والقارية.