فرصة ميسي الوحيدة للعب مونديال الأندية 2025
يملك الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي، فرصة للعب في كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية 2025، لكنها محفوفة بالمخاطر وصعبة للغاية.
وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية أول كأس عالم للأندية بنظامها الجديد الموسع، في حدث تاريخي ينتظره عشاق كرة القدم.
ويشارك في كأس العالم للأندية 2025، 32 ناديا من مختلف القارات، للمرة الأولى في التاريخ.
وفقد ميسي أول فرصة في المشاركة لكأس العالم للأندية بعدما خسر في ربع نهائي كأس الكونكاكاف أمام مونتيري المكسيكي، وغادر البطولة مبكرا.
وحسب تقرير صحيفة سبورت، فإن الفرصة الوحيدة لميسي للمشاركة في كأس العالم للأندية 2025 هي المشاركة مع إنتر ميامي كمستضيف للبطولة، ولن يحدث ذلك إلا من خلال الفوز بالدوري الأمريكي هذا الموسم.
ويحتل إنتر ميامي المركز الثالث في القسم الشرقي بالدوري الأمريكي برصيد 12 نقطة، فيما يتصدر نيويورك ريد بولز ترتيب القسم بـ14 نقطة مع لعب مباراة أقل.
ويقام الدوري الأمريكي على مرحلتين: الأولى بنظام الدوري من خلال قسمين شرقي وغربي، ثم بنظام خروج المغلوب بين المتأهل من القسمين.
ولا يقدم إنتر ميامي مستويات كبيرة، رغم كونه يضم مجموعة كبيرة من الأسماء مثل ميسي ولويس سواريز وسيرجيو بوسكيتس وخوردي ألبا.
وحسب سبورت، فإنه لا يوجد شيء رسمي عن مشاركة بطل الدوري في البلد المنظم في كأس العالم للأندية 2025، لكن مصادر من داخل البطولة أكدت ذلك للصحيفة.
ومن دون شك، ستمنح مشاركة ميسي في البطولة زخما كبيرا لها، خاصة في ظل إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية.