فرصة ميسي الوحيدة للعب مونديال الأندية 2025

وحسب تقرير صحيفة سبورت، فإن الفرصة الوحيدة لميسي للمشاركة في كأس العالم للأندية 2025 هي المشاركة مع إنتر ميامي كمستضيف للبطولة، ولن يحدث ذلك إلا من خلال الفوز بالدوري الأمريكي هذا الموسم.

ويحتل إنتر ميامي المركز الثالث في القسم الشرقي بالدوري الأمريكي برصيد 12 نقطة، فيما يتصدر نيويورك ريد بولز ترتيب القسم بـ14 نقطة مع لعب مباراة أقل.

ويقام الدوري الأمريكي على مرحلتين: الأولى بنظام الدوري من خلال قسمين شرقي وغربي، ثم بنظام خروج المغلوب بين المتأهل من القسمين.