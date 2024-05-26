إمام عاشور: الأهلي مختلف عن أي ناد في مصر
أعرب إمام عاشور، نجم الأهلي المصري، عن سعادته الكبيرة بتتويجه ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى له مع الفريق الأحمر، موجها رسالة للجماهير.
وتمكن إمام عاشور من الفوز مع الأهلي بدوري أبطال أفريقيا على حساب الترجي التونسي للمرة الأولى في تاريخه، محققاً اللقب الـ12 للقلعة الحمراء.
وقال إمام عاشور في تصريحات لقناة الأهلي الرسمية: "حلم حياتي تحقق اليوم بعد التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا الغالي عقب الفوز على الترجي، واللاعبون كانوا رجالا والحمدلله قدرنا نسعد الجمهور بعد دعمهم الكبير".
وأضاف: "التتويج مع الأهلي هو هدف الجميع، وأنا أعلم أنه بعد فترة وجيزة مع الفريق سوف أصنع تاريخًا حافلًا بالبطولات، ودوري الأبطال سيكون فاتحة خير عليّ في الفترة المقبلة".
وأوضح: "مهما تحدثت عن زملائي اللاعبين فلن أوفيهم حقهم، والجميع بذلوا جهدًا مضاعفًا حتى توج الله مجهودهم بالنجاح، وأتمنى من الله أن تبتعد الإصابات عني وعن جميع لاعبي الأهلي".
وأشار: "فرحتي مختلفة عن باقي اللاعبين؛ لأن حلما من أحلامي كان تحقيقي بطولة أفريقيا، وأكثر شيء كنت أشعر به منذ دخولي الأهلي أن اللاعبين كلهم يحب بعضهم بعضا".
وأردف: "ومهما تحدثت عن محمود عبد المنعم (كهربا) لن أستطيع أن أعطيه حقه، وهو بمثابة شقيقي الأكبر، ولديه خبرات أكثر مني وباستمرار يتحدث معي وآخذ رأيه في كل شيء".
واستطرد: "الأهلي مختلف عن أي ناد في مصر مع احترامي ولا أقول ذلك مجاملة، والناس كلها ترى وتشعر بذلك، الأهلي ناد كبير مهما أتحدث عنه، وأي أحد في العالم يتمنى أن يرتدي قميصه، وشرف لي أنني ألعب في النادي الأهلي، وطوال فترة ارتدائي قميصه سأحلم بتحقيق أي شيء، شرف لي التواجد وسط هؤلاء اللاعبين".
واختتم إمام حديثه بتوجيه رسالة إلى جماهير الأهلي، مؤكدًا أنهم أفضل جمهور في الدنيا، وأنه لا يستطيع أن يصف شعوره بمؤازرتهم اليوم، فحضورهم أمام الترجي كان له مفعول السحر في تحقيق الفوز والتتويج باللقب.
وانتقل إمام إلى الأهلي في الانتقالات الصيفية الماضية قادما من ميتيلاند الدنماركي.
وحسم الأهلي تأهله لبطولة كأس إنتركونتيننتال 2024 بعد أوكلاند سيتي النيوزيلاندي والعين الإماراتي في ديسمبر المقبل.
وعزز الأهلي رقمه القياسي برصيد 22 مباراة متتالية دون خسارة في دوري أبطال أفريقيا، بواقع 15 فوزا و7 تعادلات.
وسيلتقي الأهلي مع الزمالك في كأس السوبر الأفريقي، والذي لم يتحدد موعده بعد.