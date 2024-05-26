إمام عاشور: الأهلي مختلف عن أي ناد في مصر

أعرب إمام عاشور، نجم الأهلي المصري، عن سعادته الكبيرة بتتويجه ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى له مع الفريق الأحمر، موجها رسالة للجماهير.

وتمكن إمام عاشور من الفوز مع الأهلي بدوري أبطال أفريقيا على حساب الترجي التونسي للمرة الأولى في تاريخه، محققاً اللقب الـ12 للقلعة الحمراء.

وقال إمام عاشور في تصريحات لقناة الأهلي الرسمية: "حلم حياتي تحقق اليوم بعد التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا الغالي عقب الفوز على الترجي، واللاعبون كانوا رجالا والحمدلله قدرنا نسعد الجمهور بعد دعمهم الكبير".

وأضاف: "التتويج مع الأهلي هو هدف الجميع، وأنا أعلم أنه بعد فترة وجيزة مع الفريق سوف أصنع تاريخًا حافلًا بالبطولات، ودوري الأبطال سيكون فاتحة خير عليّ في الفترة المقبلة".

وأوضح: "مهما تحدثت عن زملائي اللاعبين فلن أوفيهم حقهم، والجميع بذلوا جهدًا مضاعفًا حتى توج الله مجهودهم بالنجاح، وأتمنى من الله أن تبتعد الإصابات عني وعن جميع لاعبي الأهلي".