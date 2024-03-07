نقل مشجعين لبرايتون إلى المستشفى إثر تعرضهما لهجوم في روما
قال برايتون إن اثنين من مشجعيه نُقلا إلى المستشفى بإصابات طفيفة؛ إثر تعرضهما لهجوم في روما، أمس الأربعاء، قبل ذهاب دور الـ16 بالدوري الأوروبي.
وبحسب وسائل إعلام، فإن المشجعين تعرضا للطعن والسرقة.
وقال متحدث باسم برايتون: "تعرض مشجعان لهجوم أثناء مغادرتهما حانة الليلة الماضية وتم نقلهما إلى المستشفى مصابين بجروح طفيفة، ولحسن الحظ، إنها ليست خطيرة".
وأضاف النادي الإنجليزي: "خرج المشجعان من المستشفى بعد ذلك، ويتواصل معهما النادي وممثلو الشرطة الإنجليزية والقنصلية البريطانية لتقديم المساعدة والدعم، ونود أن نكرر النصيحة التي قدمناها للمشجعين قبل المباراة".
ونصح برايتون مشجعيه المسافرين باستخدام حافلات النقل المخصصة لأسباب تتعلق بالسلامة.
وقال برايتون في بيان الأسبوع الماضي: "تنصح الشرطة الإيطالية أنه من الأفضل تجنب الأعلام والألوان في المدينة".
وواجهت جماهير ليفربول أعمال عنف في روما في أبريل الماضي، ووقعت اشتباكات بين جماهير روما ورد ستار بلغراد في فبراير 2023.
ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين برايتون وروما في 14 مارس في إنجلترا.