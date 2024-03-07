نقل مشجعين لبرايتون إلى المستشفى إثر تعرضهما لهجوم في روما

قال برايتون إن اثنين من مشجعيه نُقلا إلى المستشفى بإصابات طفيفة؛ إثر تعرضهما لهجوم في روما، أمس الأربعاء، قبل ذهاب دور الـ16 بالدوري الأوروبي.

وبحسب وسائل إعلام، فإن المشجعين تعرضا للطعن والسرقة.

وقال متحدث باسم برايتون: "تعرض مشجعان لهجوم أثناء مغادرتهما حانة الليلة الماضية وتم نقلهما إلى المستشفى مصابين بجروح طفيفة، ولحسن الحظ، إنها ليست خطيرة".

وأضاف النادي الإنجليزي: "خرج المشجعان من المستشفى بعد ذلك، ويتواصل معهما النادي وممثلو الشرطة الإنجليزية والقنصلية البريطانية لتقديم المساعدة والدعم، ونود أن نكرر النصيحة التي قدمناها للمشجعين قبل المباراة".