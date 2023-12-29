دي زيربي بعد الفوز على توتنهام: لا تنسوا أننا برايتون
صعد برايتون إلى المركز الثامن بين فرق الدوري الإنجليزي الممتاز بعد فوزه الصاعق 4/2 على توتنهام هوتسبير، أمس الخميس، ليختتم عاما مذهلا تحت قيادة المدرب الإيطالي روبرتو دي زيربي.
ولا يملك النادي المنتمي إلى الساحل الجنوبي القدرة الشرائية الكبيرة مثل الفرق الأخرى وكثيرا ما يبيع اللاعبين الأساسيين إلى الخصوم ولكنه يستمر في التقدم بعد تأهله إلى البطولات الأوروبية لأول مرة في تاريخه الموسم الماضي.
وبعد أول فوز للفريق في آخر أربع مباريات بالدوري الإنجليزي الممتاز بذل دي زيربي الذي أصبح الآن واحدا من أكثر المدربين في أوروبا نيلا للاحترام جهدا في الحديث عن حجم الانجازات التي حققها فريقه.
وقال دي زيربي: "أنا محظوظ حقا لكوني مدربا لهذا الفريق وهؤلاء اللاعبين. أنا سعيد للغاية بالشغف الذي لديهم، اللاعبون لديهم كل شيء".
وأضاف: "لا تنسوا أننا برايتون، في بعض الأحيان ينسون أننا برايتون، نحن لسنا مانشستر يونايتد أو مانشستر سيتي أو نيوكاسل أو أرسنال، لا نزال برايتون".
وتابع المدرب الإيطالي: "لا تبيع الفرق الكبيرة الثمانية أو التسعة الأخرى في الدوري الممتاز لاعبيهم الأساسيين".
وباع برايتون موسيس كايسيدو لتشيلسي ولاعب الوسط الفائز بكأس العالم أليكسيس ماك أليستر لليفربول في نهاية الموسم الماضي، بينما انضم حارس المرمى روبرت سانشيز أيضا إلى تشيلسي.
ولكن الفريق يستمر في العثور على بدلاء بجودة عالية مثل جواو بيدرو الذي سجل ركلتي جزاء، أمس الخميس.
وكان لاعب واتفورد السابق رجل المباراة أمام توتنهام حيث انطلق برايتون رغم قائمة الإصابات الطويلة في صفوفه، وقدم أداء قويا ضد الفريق اللندني وتقدم 4/0 قبل أن يتقلص الفارق.
وقال دي زيربي عن المهاجم البرازيلي: "كان أداؤه مذهلا وقدم مباراة رائعة، لعب بجودة عالية للغاية واستغل المساحات طوال المباراة، أنا سعيد به".
وأضاف دي زيربي أن الفريق قدم كرة قدم رائعة أمام توتنهام، لكنه عانى في المراحل الأخيرة من المباراة.
وقال: "يجب أن نعترف أننا عانينا في آخر 20 دقيقة لأن توتنهام أحد أفضل الفرق في الدوري الإنجليزي الممتاز".
وأوضح: "كنا نتقدم 4/0 ولكن بعد أول هدف لتوتنهام تقبلنا الوضع، شعرت وكأننا أسود ولهذا أنا سعيد بأول 70 دقيقة وبآخر 20 دقيقة أيضا".