دي زيربي بعد الفوز على توتنهام: لا تنسوا أننا برايتون

صعد برايتون إلى المركز الثامن بين فرق الدوري الإنجليزي الممتاز بعد فوزه الصاعق 4/2 على توتنهام هوتسبير، أمس الخميس، ليختتم عاما مذهلا تحت قيادة المدرب الإيطالي روبرتو دي زيربي.

ولا يملك النادي المنتمي إلى الساحل الجنوبي القدرة الشرائية الكبيرة مثل الفرق الأخرى وكثيرا ما يبيع اللاعبين الأساسيين إلى الخصوم ولكنه يستمر في التقدم بعد تأهله إلى البطولات الأوروبية لأول مرة في تاريخه الموسم الماضي.

وبعد أول فوز للفريق في آخر أربع مباريات بالدوري الإنجليزي الممتاز بذل دي زيربي الذي أصبح الآن واحدا من أكثر المدربين في أوروبا نيلا للاحترام جهدا في الحديث عن حجم الانجازات التي حققها فريقه.