صدمة لمنتخب إيطاليا قبل "يورو 2024" بعد إصابة سكالفيني

تلقى المنتخب الإيطالي صدمة قوية، بعد إصابة قوية تعرض لها جيورجيو سكالفيني، لاعب أتالانتا، في الركبة أثناء مباراة فريقه ضد منافسه فيورنتينا، والتي قد تمنعه من المشاركة مع منتخب بلاده في بطولة "يورو 2024 المقبلة.

وفاز فيورنتينا على خصمه أتالانتا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما في الجولة الأخيرة من الدوري الإيطالي.

وتعرض المدافع البالغ من العمر 20 عاما لإصابة قوية في الركبة، أجبرته على الخروج في تبديل في الدقيقة 81.

وأكدت قناة "DAZN" أن سكالفيني كاد يبكي، وكان يحتاج لمساعدة أطباء أتالانتا للوصول إلى نفق الملعب.