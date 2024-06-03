صدمة لمنتخب إيطاليا قبل "يورو 2024" بعد إصابة سكالفيني
تلقى المنتخب الإيطالي صدمة قوية، بعد إصابة قوية تعرض لها جيورجيو سكالفيني، لاعب أتالانتا، في الركبة أثناء مباراة فريقه ضد منافسه فيورنتينا، والتي قد تمنعه من المشاركة مع منتخب بلاده في بطولة "يورو 2024 المقبلة.
وفاز فيورنتينا على خصمه أتالانتا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما في الجولة الأخيرة من الدوري الإيطالي.
وتعرض المدافع البالغ من العمر 20 عاما لإصابة قوية في الركبة، أجبرته على الخروج في تبديل في الدقيقة 81.
وأكدت قناة "DAZN" أن سكالفيني كاد يبكي، وكان يحتاج لمساعدة أطباء أتالانتا للوصول إلى نفق الملعب.
ووفقًا للتقرير، سكالفيني يعاني من التواء في الركبة وسيخضع لفحوصات طبية في وقت لاحق، لتحديد مدى قوة الإصابة ومدة الغياب.
وأكد فابريزو رومانو، الصحفي بشبكة "سكاي سبورتس"، أن سكالفيني أصيب بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي في ركبته اليسرى، وسيغيب عن يورو 2024، ومن المتوقع أن يعود في يناير المقبل.
وتم إدراج اسم سكالفيني في القائمة الأولية المكونة من 30 لاعبًا لمنتخب إيطاليا للمشاركة في بطولة أمم أوروبا 2024، وبعد إصابته لن يتواجد بالبطولة.
وتستضيف ألمانيا بطولة كأس أمم أوروبا في الفترة من 14 يونيو الجاري وحتى 14 يوليو المقبل.
وتتواجد إيطاليا في المجموعة الثانية والتي تضم منتخبات كرواتيا، إسبانيا وألبانيا.
ويبدأ منتخب إيطاليا حملة الدفاع عن لقبه الذي حققه في النسخة الماضية بمواجهة ألبانيا في 15 يونيو.
وفي الـ20 من يونيو سيواجه إسبانيا ثم يختتمها بمواجهة كرواتيا في 24 يونيو المقبل.