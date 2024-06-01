ظهر وهو يعرج.. رونالدو يثير رعب الجماهير قبل "يورو 2024"

بدا البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، متأثرا بإصابة تعرض لها خلال مواجهة الهلال، مساء الجمعة، في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وهو ما أقلق الجماهير عليه قبل انطلاق بطولة يورو 2024.

ودخل رونالدو في نوبة بكاء عقب خسارة لقب الكأس على يد الهلال، بملعب "الجوهرة المشعة".

وخسر النصر (4-5) بركلات الترجيح، بعد التعادل بهدف لمثله في الوقتين الأصلي والإضافي من المباراة النهائية.