ظهر وهو يعرج.. رونالدو يثير رعب الجماهير قبل "يورو 2024"
بدا البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، متأثرا بإصابة تعرض لها خلال مواجهة الهلال، مساء الجمعة، في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وهو ما أقلق الجماهير عليه قبل انطلاق بطولة يورو 2024.
ودخل رونالدو في نوبة بكاء عقب خسارة لقب الكأس على يد الهلال، بملعب "الجوهرة المشعة".
وخسر النصر (4-5) بركلات الترجيح، بعد التعادل بهدف لمثله في الوقتين الأصلي والإضافي من المباراة النهائية.
وعقب المباراة، نشرت صحيفة "الشرق الأوسط" فديو يظهر رونالدو وهو يمشي بصورة غير طبيعية أثناء خروجه من الملعب.
وظهر النجم البرتغالي وكأنه "يعرج" متأثرًا بإصابة، فيما لم تبين اللقطات حجم الإصابة، كما لم يعلن النصر في بيان رسمي عن شيء يخص اللاعب حتى الآن.
ويستعد رونالدو، رفقة منتخب بلاده البرتغال لخوض بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024"، المقرر إقامتها يوم 14 يونيو الجاري في ألمانيا.
ويلعب المنتخب البرتغالي في المجموعة الأخيرة التي تضم كلا من تركيا، والتشيك، وجورجيا.