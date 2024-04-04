جماهير باريس سان جيرمان تودع مبابي (صورة)

وسجل كيليان مبابي هدفا قاد به باريس سان جيرمان للتأهل إلى نهائي كأس فرنسا لكرة القدم بالفوز 1-صفر على رين، ليقترب سان جيرمان من التتويج بلقب البطولة للمرة 15.

افتتح مبابي التسجيل قبل خمس دقائق من نهاية الشوط الأول بثامن هدف له في البطولة، مستغلا تمريرة بينية من فابيان رويز.

وعزز ستاد رين محاولاته من أجل التعادل في الشوط الثاني أملا في أن تستمر المواجهة لركلات الترجيح، لكن مارتن تيرير أهدر أفضل فرصة لاحت للفريق.

في المقابل، حرم الحارس ستيف مانداندا فريق سان جيرمان من تعزيز تقدمه.

ويلتقي سان جيرمان، الذي يدربه لويس إنريكي، في النهائي المقرر يوم 25 مايو/ آيار المقبل، أولمبيك ليون الذي تغلب 3-صفر على فالينسيان، أمس الثلاثاء.