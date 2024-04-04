جماهير باريس سان جيرمان تودع مبابي (صورة)
ودّعت جماهير باريس سان جيرمان نجمها كيليان مبابي، على هامش مباراة الفريق أمام ستاد رين، اليوم الأربعاء، في نصف نهائي كأس فرنسا التي شهدت فوز فريق العاصمة الفرنسية.
واقترب مبابي من التوقيع لريال مدريد الإسباني، حيث أبلغ النجم الفرنسي إدارة باريس بأنه لن يفعّل بند تجديد تعاقده، وأن هذا الموسم هو آخر محطاته.
وخلال أحداث المباراة رفعت جماهير باريس لافتة مكتوبا عليها "شكرًا كيليان"، مع صورة له وتاريخ تواجده في النادي منذ العام 2017 وحتى 2024.
وسجل كيليان مبابي هدفا قاد به باريس سان جيرمان للتأهل إلى نهائي كأس فرنسا لكرة القدم بالفوز 1-صفر على رين، ليقترب سان جيرمان من التتويج بلقب البطولة للمرة 15.
افتتح مبابي التسجيل قبل خمس دقائق من نهاية الشوط الأول بثامن هدف له في البطولة، مستغلا تمريرة بينية من فابيان رويز.
وعزز ستاد رين محاولاته من أجل التعادل في الشوط الثاني أملا في أن تستمر المواجهة لركلات الترجيح، لكن مارتن تيرير أهدر أفضل فرصة لاحت للفريق.
في المقابل، حرم الحارس ستيف مانداندا فريق سان جيرمان من تعزيز تقدمه.
ويلتقي سان جيرمان، الذي يدربه لويس إنريكي، في النهائي المقرر يوم 25 مايو/ آيار المقبل، أولمبيك ليون الذي تغلب 3-صفر على فالينسيان، أمس الثلاثاء.