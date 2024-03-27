موقف ليفاندوفسكي من مباراة برشلونة ولاس بالماس بعد إصابته مع بولندا

شوهد روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة، وهو لا يستطيع السير بشكل جيد عقب مباراة منتخب بلاده بولندا في مواجهة ويلز، التي جمعتهما، مساء أمس الثلاثاء.

وتأهل منتخب بولندا لبطولة يورو 2024، بعد فوزه على ويلز 5-4 بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

وعقب المباراة تم تداول فيديو يظهر ليفاندوفسكي وهو ينزل من حافلة منتخب بلاده ويتوجه للجماهير لتحيتهم، لكنه كان يعرج بشكل بسيط ما يظهر تعرضه للإصابة.