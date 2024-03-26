هالاند يصدم برشلونة

صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية قالت اليوم الثلاثاء إن نادي برشلونة يحلم بالتعاقد مع المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند في صيف عام 2025 مع إعادة افتتاح ملعب كامب نو بعد التجديدات.

ونشرت الصحيفة تقريرا حول تخطيط برشلونة لجلب اللاعب الصيف بعد القادم في ظل آماله بالتمتع بظروف مالية أفضل من وضعه القائم حاليًّا والذي يجبره على بيع لاعبين من أجل التعاقد مع جدد.

ولكن على الفور، رد هالاند وأكد أنه لا يرغب في القدوم إلى "كامب نو" في ظل الوضع المتردي لبرشلونة حاليًا.