هالاند يصدم برشلونة
وجه النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي، صدمة إلى نادي برشلونة الإسباني، حيث رغب الأخير في التعاقد مع اللاعب الهداف خلال الموسم المقبل.
صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية قالت اليوم الثلاثاء إن نادي برشلونة يحلم بالتعاقد مع المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند في صيف عام 2025 مع إعادة افتتاح ملعب كامب نو بعد التجديدات.
ونشرت الصحيفة تقريرا حول تخطيط برشلونة لجلب اللاعب الصيف بعد القادم في ظل آماله بالتمتع بظروف مالية أفضل من وضعه القائم حاليًّا والذي يجبره على بيع لاعبين من أجل التعاقد مع جدد.
ولكن على الفور، رد هالاند وأكد أنه لا يرغب في القدوم إلى "كامب نو" في ظل الوضع المتردي لبرشلونة حاليًا.
ونقلت شبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية عن أحد المقربين من هالاند، بأنه "لن يترك السيتي من أجل برشلونة بوضعه الحالي".
وأضافت نقلا عن المصدر: "لا أعرف مصيري مع ريال مدريد سواء سأنتقل إليه أم لا".
ويمتد عقد هالاند مع مانشستر سيتي حتى صيف 2027، لكنه يتضمن شرطا جزائيا بأقل من 200 مليون يورو يسمح له بالانتقال إلى أندية خارج الدوري الإنجليزي.