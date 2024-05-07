لجنة الحكام توجه صدمة لنادي برشلونة

كشفت وسائل إعلام إسبانية أن اللجنة الفنية للحكام في الدوري الإسباني قررت إلغاء اجتماع كان مقررا مع برشلونة لمناقشة لقطة لامين يامال خلال مباراة برشلونة وريال مدريد قبل أيام في الكلاسيكو بالليغا.

وسدد لامين يامال كرة رائعة على مرمى ريال مدريد لكن الحارس أندري لونين أبعدها، غير أن الكرة بدا أنها دخلت المرمى.

وأوقف الحكم غرادو المباراة وطلب من حكام الفيديو مراجعة اللقطة، وهو الأمر الذي تطلب عدة دقائق.

لكن القرار النهائي كان بعدم احتساب الكرة هدفًا لأن الكرة لم تدخل بالكامل إلى المرمى.

وذكرت صحيفة "أس" أن اللجنة الفنية للحكام اتصلت ببرشلونة للاجتماع لعرض الصور المثيرة للجدل من المباراة في مقر الحكام.

لكن اللجنة قررت فيما بعد إلغاء الاجتماع بسبب تسريب الخبر؛ لأن اللجنة الفنية للحكام تريد تجنب حدوث "سيرك إعلامي" عقب إجراء الاجتماع.