لجنة الحكام توجه صدمة لنادي برشلونة
كشفت وسائل إعلام إسبانية أن اللجنة الفنية للحكام في الدوري الإسباني قررت إلغاء اجتماع كان مقررا مع برشلونة لمناقشة لقطة لامين يامال خلال مباراة برشلونة وريال مدريد قبل أيام في الكلاسيكو بالليغا.
وسدد لامين يامال كرة رائعة على مرمى ريال مدريد لكن الحارس أندري لونين أبعدها، غير أن الكرة بدا أنها دخلت المرمى.
وأوقف الحكم غرادو المباراة وطلب من حكام الفيديو مراجعة اللقطة، وهو الأمر الذي تطلب عدة دقائق.
لكن القرار النهائي كان بعدم احتساب الكرة هدفًا لأن الكرة لم تدخل بالكامل إلى المرمى.
وذكرت صحيفة "أس" أن اللجنة الفنية للحكام اتصلت ببرشلونة للاجتماع لعرض الصور المثيرة للجدل من المباراة في مقر الحكام.
لكن اللجنة قررت فيما بعد إلغاء الاجتماع بسبب تسريب الخبر؛ لأن اللجنة الفنية للحكام تريد تجنب حدوث "سيرك إعلامي" عقب إجراء الاجتماع.
وكان رئيس برشلونة خوان لابورتا قال إنه إذا تأكد أنَّ الهدف الذي سجله لامين يامال ولم يحتسبه الحكم سيزار سوتو غرادو أمام ريال مدريد كان صحيحًا بعد مراجعة الوثائق، فإنه سيطلب بشكل رسمي إعادة الكلاسيكو.
وأشار لابورتا إلى اللقطة المثيرة للجدل بعد تسديدة لامين يامال، وقال: "نحن نتفهم صعوبة عمل الحكم ولكن لهذا السبب بالتحديد هناك أدوات مثل تقنية الـ"VAR" من المفترض أن تساعد في الحصول على منافسة أكثر عدالة وليس العكس".
وأضاف: "كان هناك العديد من "المسرحيات المثيرة للجدل"، ولكن بينها جميعًا هناك مسرحية أساسية يمكن أن تؤدي إلى تغيير في النتيجة النهائية للمباراة، أنا أشير إلى ما يسمى "بالهدف الشبح" للامين يامال".
وحسم فريق ريال مدريد، لقب بطولة الدوري الإسباني موسم 2023/24، بعد هزيمة برشلونة أمام جيرونا في الجولة 34 من الليغا.
ويحتل ريال مدريد صدارة الترتيب العام للدوري برصيد 87 نقطة، بينما يأتي برشلونة بالمركز الثالث برصيد 73 نقطة.