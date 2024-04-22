نص محادثات الحكم وتقنية الفيديو في كرة لامين يامال

نشرت صحيفة سبورت (SPORT) الإسبانية تقريرا تضمن نص المحادثات التي تمت بين حكم الساحة وغرفة تقنية الفيديو المساعد (VAR) في مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة الأحد لحساب الجولة 32 من الدوري الإسباني.

وفي ضوء تصاعد الجدل بخصوص الهدف الملغى لمهاجم برشلونة لامين يامال، والذي أفرز جدلا تحكيميا لم يتوقف حتى الآن، كشف الاتحاد الإسباني لكرة القدم، نص المناقشات بين الحكم الرئيسي وحكم غرفة الفار VAR في الكلاسيكو؛ وذلك لحسم الأمور والتحقق من صحة القرار الذي اتخذه بعد الكرة المثيرة للشك للامين يامال.