نص محادثات الحكم وتقنية الفيديو في كرة لامين يامال
نشرت صحيفة سبورت (SPORT) الإسبانية تقريرا تضمن نص المحادثات التي تمت بين حكم الساحة وغرفة تقنية الفيديو المساعد (VAR) في مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة الأحد لحساب الجولة 32 من الدوري الإسباني.
وفي ضوء تصاعد الجدل بخصوص الهدف الملغى لمهاجم برشلونة لامين يامال، والذي أفرز جدلا تحكيميا لم يتوقف حتى الآن، كشف الاتحاد الإسباني لكرة القدم، نص المناقشات بين الحكم الرئيسي وحكم غرفة الفار VAR في الكلاسيكو؛ وذلك لحسم الأمور والتحقق من صحة القرار الذي اتخذه بعد الكرة المثيرة للشك للامين يامال.
وطلب حكم المباراة سانشيز مارتينيز من حكام تقنية الفيديو (VAR) التثبت من اللقطة المثيرة للشك وهل أن كرة لامين يامال تجاوزت بأكملها خط المرمى.
ووفق ما نشرته صحيفة سبورت، قال حكم الساحة: "لنراجع اللعبة جيداً". "مهما كان الأمر، نحن أمام قرار مهم للغاية".
ورد حكم الفيديو المساعد "ليس أكثر" في إشارة إلى الصور على شاشة الفيديو المساعد.
أخيرًا، يقول سانشيز مارتينيز: "لا يوجد دليل على أن الكرة دخلت بكامل محيطها مرمى ريال مدريد".