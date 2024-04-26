الكويت الكويتي يعلن اعتناق لاعبه أرسين زولا الإسلام
أعلن نادي الكويت الكويتي اعتناق الكونغولي أرسين زولا لاعب الفريق الأول لكرة القدم؛ المعار من الوداد البيضاوي المغرب، الدين الإسلامي وأعلن إسلامه في دولة الكويت.
وقال النادي في بيان رسمي نشره على حسابه عبر منصة "إكس": "اعتنق محترف الفريق الأول لكرة القدم أرسين زولا الدين الإسلامي مساء اليوم في جامع زيد محمد الميلم وغيّر اسمه إلى مالك".
وأضاف: "تم إعلان إشهار الإسلام بحضور الرئيس الفخري لنادي الكويت مرزوق الغانم والجهاز الإداري والفني والطبي واللاعبين".
وكان نادي الكويت الكويتي قد تعاقد مع المحترف الكونغولي أرسين زولا صاحب الـ "28" عاما، قادما من الوداد المغربي على سبيل الإعارة في يناير الماضي لمدة 6 أشهر أي حتى نهاية الموسم الجاري.
وسبق لزولا أن لعب لأندية شباب المحمدية المغربي وتي بي مازيمبي.