الكويت الكويتي يعلن اعتناق لاعبه أرسين زولا الإسلام

وكان نادي الكويت الكويتي قد تعاقد مع المحترف الكونغولي أرسين زولا صاحب الـ "28" عاما، قادما من الوداد المغربي على سبيل الإعارة في يناير الماضي لمدة 6 أشهر أي حتى نهاية الموسم الجاري.

وسبق لزولا أن لعب لأندية شباب المحمدية المغربي وتي بي مازيمبي.