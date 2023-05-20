الكويت يُتوج بلقب الدوري الكويتي على حساب العربي (فيديو)

وشهد استاد صباح السالم، تتويج الكويت بالدوري للمرة الـ18 في تاريخه، وذلك قبل جولتين من ختام المسابقة.

تقدم نادي الكويت بالهدف الأول عن طريق محمد مرهون، الذي حول عرضية عمرو عبد الفتاح في مرمى الحارس سليمان عبد الغفور في الدقيقة 60.

وأضاف طه ياسين الخنيسي الهدف الثاني وهدف التتويج في الدقيقة 76.

بهذا الفوز ارتفع رصيد الكويت إلى 49 نقطة في الصدارة، بفارق 6 نقاط عن العربي صاحب المركز الثاني بـ43 نقطة.