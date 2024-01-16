ياسر القحطاني يهاجم مانشيني (فيديو)
وجّه ياسر القحطاني، نجم المنتخب السعودي السابق، سهام نقده الحادة تجاه الإيطالي روبرتو مانشيني، مدرب السعودية الحالي، واصفًا إياه بأنه يملك "عقدة نفسية".
وجاءت تصريحات القحطاني بعد كشف مانشيني عن أسباب استبعاده الحارس نواف العقيدي من قائمة "الأخضر" التي تخوض غمار بطولة كأس آسيا 2023، وعدم ضمه الثنائي سلمان الفرج وسلطان الغنام، خلال فترة التحضيرات للبطولة، قبل أن يخرج اللاعبين في بيانات رسمية لتكذيبه والمطالبة بالتحقيق في أقواله التي بدت وأنها تشكيك في وطنيتهم.
وقال القحطاني خلال تحليله مباراة السعودية وعمان، في ستوديو قناة "بي إن سبورتس": "مانشيني مدرب جبان ولا يستحق أن يقود هذا المنتخب، بل أقول إنه غير محترم ولديه عقدة نفسية".
وأضاف: "دون أي أدلة لدي ضده لكن وصفات القائد أن يحمي كل من يتبعونه، وهو تخلى عن لاعبين نعرفهم ومن تصريحاته عنهم نعرف أنه كاذب، لماذا يتحدث عن اللاعبين أمس والاجتماع معهم كان من شهر ونصف؟".
وكان مانشيني قد قال في تصريحاته: "عليكم أن تسألوا اللاعبين الذين لم ينضموا إلى القائمة، هم من قرروا عدم الانضمام وليس أنا. سلمان الفرج أخبرني بعدم رغبته لعب المباريات الودية؛ لذلك قررت عدم استدعائه، وكذلك سلطان الغنام ونواف العقيدي أخبراني بأنهما لا يريدان القدوم إذا لم يكن لهما فرصة للعب بصورة أساسية. يجب على اللاعبين ألا يقرروا هل سيلعبون أم لا".
يُذكر أن المنتخب السعودي يُنافس في المجموعة السادسة لبطولة كأس آسيا 2023، إلى جانب منتخبات عمان وتايلاند وقيرغيزستان.