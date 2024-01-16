ياسر القحطاني يهاجم مانشيني (فيديو)

وقال القحطاني خلال تحليله مباراة السعودية وعمان، في ستوديو قناة "بي إن سبورتس": "مانشيني مدرب جبان ولا يستحق أن يقود هذا المنتخب، بل أقول إنه غير محترم ولديه عقدة نفسية".

وأضاف: "دون أي أدلة لدي ضده لكن وصفات القائد أن يحمي كل من يتبعونه، وهو تخلى عن لاعبين نعرفهم ومن تصريحاته عنهم نعرف أنه كاذب، لماذا يتحدث عن اللاعبين أمس والاجتماع معهم كان من شهر ونصف؟".