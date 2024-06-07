نجم بايرن ميونخ يحسم مستقبله قبل أمم أوروبا 2024

كشف الدولي الألماني ليروي ساني، جناح بايرن ميونخ، عن مفاجأة سارة بشأن مستقبله وذلك قبل نحو عام من نهاية عقده مع النادي البافاري.

وفي مقابلة مع شبكة "سكاي ألمانيا" تحدث ساني عن مفاوضات إدارة بايرن ميونخ لتجديد عقده وذلك بعد أيام قليلة من وصول المدرب الجديد البلجيكي فينسنت كومباني، الذي لن يكون سوى زميله السابق في تشكيلة مانشستر سيتي الإنجليزي.

وقال ساني (27 عاما): "لم نتحدث بعمق مع بعضنا البعض، الآن هناك يورو 2024 وهذا ما أريد التركيز عليه، عقب البطولة سنستكمل الحديث، لكن هناك أمور إيجابية في هذا الشأن".

وحول ما إذا كانت المؤشرات الإيجابية الحالية توحي بإمكانية تجديد تعاقده مع البايرن، رد ساني مبتسمًا: "إلى حد كبير نعم"، وهو ما اعتبره كثير من المتابعين أنه إقرار باستمرار مسيرة الدولي الألماني في البايرن.