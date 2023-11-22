مباراة ألمانيا والنمسا.. طرد ليروي ساني لأول مرة في تاريخه (فيديو)

جناح بايرن ميونيخ دخل في مشادة مع فيليب مويني، بسبب تدخل عنيف من الأخير، مما أدى إلى الشجار بين اللاعبين.

وبسبب هذا الشجار حصل ليروي ساني، جناح فريق بايرن ميونخ ومنتخب ألمانيا، على البطاقة الحمراء الأولى له في مسيرته الاحترافية، بعالم الساحرة المستديرة.

وأشارت شبكة "أوبتا" للإحصاءات إلى أنه تم طرد ليروي ساني للمرة الأولى في مباراته رقم 402 كلاعب كرة قدم محترف (59 مباراة لألمانيا، 151 لبايرن ميونخ، 135 لمانشستر سيتي، 57 لشالكه).