لأول مرة منذ سنوات.. كروس يظهر بحذاء جديد (صور)

ويرتدي توني كروس حذاء واحدا بتصميم تم إنتاجه عام 2014، ولم يغيره النجم الألماني منذ ذلك الحين.

وبعد أن توقفت شركة "أديداس" عن تصنيعه، طلب توني كروس من العلامة التجارية العالمية صناعة نفس الحذاء له في كل عام، حيث قال النجم الألماني في وقت سابق: "هذا الحذاء منحني الكثير من الحظ، لقد فزت بالكثير من البطولات معه، وبالنسبة لي أهم شيء للاعب كرة القدم هو اللعب بحذاء يحبه".