لأول مرة منذ سنوات.. كروس يظهر بحذاء جديد (صور)
ظهر توني كروس لاعب ريال مدريد لأول مرة وهو يرتدي نسخة مغايرة، عن الحذاء الذي استخدمه لأكثر من عشر سنوات.
ويرتدي توني كروس حذاء واحدا بتصميم تم إنتاجه عام 2014، ولم يغيره النجم الألماني منذ ذلك الحين.
وبعد أن توقفت شركة "أديداس" عن تصنيعه، طلب توني كروس من العلامة التجارية العالمية صناعة نفس الحذاء له في كل عام، حيث قال النجم الألماني في وقت سابق: "هذا الحذاء منحني الكثير من الحظ، لقد فزت بالكثير من البطولات معه، وبالنسبة لي أهم شيء للاعب كرة القدم هو اللعب بحذاء يحبه".
وخلال تدريبات ريال مدريد اليوم الخميس، ظهر توني كروس وهو يرتدي حذاء مغايرا لما ارتداه منذ أكثر من 10 أعوام.
وقالت صحيفة "ماركا" إن كروس قرر إطلاق نسخة جديدة من حذائه المعتاد الذي صنعته له شركة أديداس، ولكنهم يحافظون على الشكل القديم مع تغيير الألوان.
ويوجد في الحذاء الجديد خطوط ذهبية، في الخطوط الثلاثة التي تحمل شعار العلامة التجارية الألمانية "أديداس".