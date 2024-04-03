3 مرشحين لخلافة توني كروس في ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن خطط نادي ريال مدريد، لتعوض توني كروس لاعب خط وسط الفريق الذي أصبح أحد أساطير النادي منذ قدومه من بايرن ميونخ الألماني في واحدة من أنجح الصفقات الرياضية في تاريخ الدوري الإسباني.

وحظى توني كروس بثقة جميع المدربين الذين قادوا ريال مدريد، ورغم التقارير التي تشير إلى أنه سوف يجدد عقده لعام آخر، بدأت أحاديث قوية عن كيفية تعويضه في ظل صعوبة تلك المهمة على إدارة النادي الإسباني.