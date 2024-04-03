3 مرشحين لخلافة توني كروس في ريال مدريد
كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن خطط نادي ريال مدريد، لتعوض توني كروس لاعب خط وسط الفريق الذي أصبح أحد أساطير النادي منذ قدومه من بايرن ميونخ الألماني في واحدة من أنجح الصفقات الرياضية في تاريخ الدوري الإسباني.
وحظى توني كروس بثقة جميع المدربين الذين قادوا ريال مدريد، ورغم التقارير التي تشير إلى أنه سوف يجدد عقده لعام آخر، بدأت أحاديث قوية عن كيفية تعويضه في ظل صعوبة تلك المهمة على إدارة النادي الإسباني.
ويملك ريال مدريد مجموعة ممتازة من لاعبي خط الوسط، حيث يوجد عناصر خبرة مثل توني كروس ومودريتش، وهما بأقصى تقدير سيتواجدا الموسم القادم، بالإضافة إلى مجموعة الشباب فيدي فالفيردي وتشواميني وكامافينغا وجود بيلينغهام.
وحسب تقرير صحيفة ماركا، ريال مدريد حدد 3 أسماء من أجل جعل أحدهم خليفة لتوني كروس في خط الوسط حيث يمتلكون خصائص فنية تجعلهم الأقرب لشغل تلك الوظيفة.
ووفقا للتقرير فالثلاثي هم، جوشوا كيميش لاعب بايرن ميونخ الذي ينتهي تعاقده مع ناديه العام القادم، بالإضافة إلى نيكولا باريلا لاعب خط وسط إنتر ميلان وجوي فيرمان لاعب وسط آيندهوفن.
ومن المتوقع أن يظل الثلاثي تحت مراقبة ريال مدريد حيث سينضم أحدهم إلى صفوف الفريق مع الخروج المتوقع لتوني كروس بنهاية الموسم القادم، وليس الموسم الحالي.