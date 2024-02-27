ماركا: فرناندو ألونسو يعوض هاميلتون في مرسيدس
قالت صحيفة "ماركا" إن انتقال البريطاني لويس هاميلتون من مرسيدس إلى فيراري عام 2025، سيسبب المزيد من تحركات اللاعبين.
وأوضحت صحيفة "ماركا" أن مرسيدس يبحث عن بديل لهاميلتون، بطل العالم سبع مرات في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات.
وأكدت أن هاميلتون يترك مرسيدس في موقف معقد، حيث بات يرتبط بالتعاقد مع ماكس فيرستابين، الذي لديه عقد مع فريق رد بول حتى نهاية عام 2028، وفرناندو ألونسو.
وأوضحت أن الغموض يحيط بمستقبل فرناندو ألونسو، ولذلك يتم ربطه بالانتقال إلى مرسيدس.
وأكدت "ماركا" أن فرناندو ألونسو يضمن نتائج فورية والخيارات الأخرى تبدو أكثر خطورة، لذلك يبدو خيار انتقاله إلى مرسيدس وارد.
وتوقع جنسون باتون سائق فريق ماكلارين انتقال ألونسو إلى مرسيدس، وقال باتون: "ألونسو سيذهب إلى مرسيدس".
وأفادت "ماركا" بأن ألونسو سيبدأ موسم 2024 دون أن يعرف أين سيتسابق العام المقبل، لكن الشيء الأساسي بالنسبة للإسباني هو أن يكون قادرًا على المنافسة.