ماركا: فرناندو ألونسو يعوض هاميلتون في مرسيدس

قالت صحيفة "ماركا" إن انتقال البريطاني لويس هاميلتون من مرسيدس إلى فيراري عام 2025، سيسبب المزيد من تحركات اللاعبين.

وأوضحت صحيفة "ماركا" أن مرسيدس يبحث عن بديل لهاميلتون، بطل العالم سبع مرات في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات.

وأكدت أن هاميلتون يترك مرسيدس في موقف معقد، حيث بات يرتبط بالتعاقد مع ماكس فيرستابين، الذي لديه عقد مع فريق رد بول حتى نهاية عام 2028، وفرناندو ألونسو.